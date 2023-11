Am vergangenen Wochenende drehte sich in der Zizenhauser Heidenfelshalle alles rund um Kleintiere, denn der Kleintierzuchtverein C185 Stockach e.V. lud zur Werbeschau. Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung, die in den Jahren zuvor immer in Winterspüren stattfand und nun erstmals in Zizenhausen. Vor allem der Frühschoppen mit den Schallberg Musikanten am Sonntag verlockte die Besucher dazu, doch noch etwas länger in der Halle zu verweilen. „96 Hasen in verschiedenen Rassen und Farben“ konnten von den Besuchern am Samstag und Sonntag begutachtet werden, so Kassierer Armin Brunner. Vereinsvorsitzender Raphael Brunner berichtet von einer steigenden Tendenz zur Zucht, so erhalte er immer wieder Anfragen zur Vereinsaufnahme.

Aktuell gehören dem Verein etwa 20 Züchter aus der Umgebung an, welche „alle Rassen, von klein bis groß, oder sogar mehrere Rassen züchten“, so Brunner. Eine Vereinszugehörigkeit sei bei einem Züchter dann relevant, wenn er seine Kleintiere ausstellen möchte, um diese bewerten und somit prämieren zu lassen. Hierbei werden immer Gruppen von vier Tieren bewertet, wobei jedes Tier maximal 100 Punkte erzielen kann. Die Höhe des Preises setzt sich aus der Punktanzahl der gesamten Gruppe zusammen.

Interessierte, potentielle neue Züchter konnten Hasen direkt beim Züchter erwerben, einige der ausgestellten Tiere waren zum Verkauf deklariert. Auf einem Informationsschild gab es alle nötigen Informationen, wie die Zugehörigkeit und Merkmale der Rassen der einzelnen Tiere. Die gut 30 aktiven Mitglieder des Vereins der Kleintierzüchter führen die jährliche Werbeschau aus und nehmen zudem an Ausstellungen mit Bewertungen der einzelnen Tiere teil. Raphael Brunner ist zufrieden über den Anklang der Veranstaltung in der Bevölkerung. Er spiele bereits mit dem Gedanken, im nächsten Jahr eventuell auch in der Heidenfelshalle eine Bewertung der Zuchttiere ins Programm mit einzuplanen.