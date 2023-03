Auf der K 6117 ist an der Einmündung des Gemeindeverbindungswegs von Steißlingen nach Wahlwies am Freitagmorgen um 8 Uhr ein Unfall passiert, teilte die Polizei mit. Demnach sei ein 65-Jähriger vom Verbindungsweg auf die Kreisstraße eingebogen und habe dabei einer 28-jährigen Fiat-Fahrerin die Vorfahrt genommen, die von Orsingen in Richtung Wahlwies fuhr.

Durch den Unfall sei der Fiat auf ein angrenzendes Feld geschleudert worden. Laut Polizei sei ein Schaden von 9000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst habe den Fiat abtransportiert.