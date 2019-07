von Reinhold Buhl

Schulleiter Holger Seitz ließ keinerlei Lampenfieber erkennen, auch wenn es für ihn in Stockach die erste Abitur-Entlass-Feier als Chef eines Gymnasiums war, bei der er 77 Abiturienten verabschiedete. Tatsächlich haben dieses Jahr alle 77 Schüler des Abschlussjahrgangs die Abiturprüfung bestanden. Der Notendurchschnitt lag bei 2,3. Dabei hat der Abi-Jahrgang des Nellenburg-Gymnasiums um ein Zehntel besser abgeschnitten als der landesweite Durchschnitt.

„Natürlich bin ich aufgeregt, das ist schließlich eine Premiere für mich.“Holger Seitz, Schulleiter

In seiner Festrede knüpfte Seitz an das Motto Freiheit des davor gefeierten ökumenischen Gottesdienstes in der St. Oswald-Kirche an – eine Freiheit, die die Schüler ab jetzt genießen könnten. „Ich schaue in 77 freudige und erleichterte Gesichter“, sagte Seitz, der in seiner Rede neben guten Ratschlägen an die Schulabsolventen auch Teile seiner eigenen Schulzeit Revue passieren ließ.

„Ich werde jetzt erst mal für ein Jahr ins Ausland gehen und anschließend Medizin studieren.“Alexandra Jägle, Abiturientin

Mit einem Schmunzeln quittierten die vielen Besucher der vollbesetzten Aula des Gymnasiums an der Dillstraße seine Erzählungen aus dem Jahr 1989, als er selbst das Abitur abgelegt habe. „Ich bin damals in einem weißen Nachthemd mit dem Aufdruck 89 in meiner Schule aufgetaucht, sehr zum Entsetzen meiner Eltern“, erzählte Seitz, der den jungen Stockachern auch erklärte, dass es damals noch die DDR gegeben habe. So lange liege seine Schulzeit jetzt zurück.

„Ich hab bis jetzt noch nichts gefunden, möchte aber an der Uni Konstanz Chemie studieren.“Edgar Borschnjak, Abiturient

Seitz ging auch auf das diesjährige Abi-Motto „Abuzini – knapp, aber passt schon“ ein. Er philosophierte dabei über das kleine zweiteilige Kleidungsstück für Frauen, dessen Name sich vom berühmten Bikini-Atoll ableite, wo jahrelang Atomwaffen auf ihre Tauglichkeit getestet wurden, also alles andere als ein friedlicher Platz.

Er bemängelte an diesem Motto augenzwinkernd auch das Fehlen des männlichen Geschlechts, denn bekanntlich tragen nur Frauen dieses knappe Kleidungsstück.

Dies sind die zehn besten Abiturienten. Sie haben einen Schnitt von 1,5 oder besser erreicht. Ganz rechts steht Louisa Gulden, die mit einem Schnitt von 1,1 die beste Prüfung ablegte. Bild: Reinhold Buhl

„Auch wenn in eurem Motto Knappheit steckt, verfallt in eurem Leben nicht in Minimalismus, sondern versucht das Maximale für euch herauszuholen“, sagte der Schulleiter. An die Eltern richtete Seitz den Appell, jetzt nicht in Panik zu verfallen, nach dem Motto „Hilfe, mein Kind hat Abi“. Tatsächlich gebe es in bestimmten Regionen Deutschlands bereits Selbsthilfegruppen zu diesem Thema.

Reden von Eltern und Schülern

Petra Huber, die als Elternvertreterin ein paar Worte an die Schüler richtete, ging dann auf die Selbsthilfegruppe ihrerseits nicht ein. Sie wünschte den Schülern „den Mut, eure Träume umzusetzen“.

„Ich mache eine Lehre als Speditionskaufmann und studiere danach BWL.“Patrick Lipiec, Abiturient

Absolventin Laura Altenburger, die die Abiturrede hielt, bedankte sich bei Lehrern und Eltern. Sie ging etwas näher auf die Zahl zwölf – zwölf Jahre Schulzeit – ein, die eng mit diesem Abschlussjahrgang verbunden sei. Sie schloss mit dem etwas ernüchternden Satz: „War schön mit Euch, aber gerne wieder wäre gelogen.“

„Ich freue mich sehr über das bestandene Abitur.“Piranavan Chivakurunathan, Abiturient

Bürgermeisterstellvertreter Thomas Warndorf überbrachte den 77 Abiturienten die Glückwünsche des Gemeinderats und des Bürgermeisters. Er forderte die jungen Leute dazu auf, immer Hoffnung zu haben, und auf die Bewegung „Fridays for Future„ anspielend, appellierte er an die anwesenden Erwachsenen: „Wir Alten sollten besser zuhören.“ Ein Satz, für den er großer Applaus erhielt.

