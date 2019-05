von SK

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 9.45 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach wollte der 76 Jahre alte Rollerfahrer in die Bahnhofstraße abbiegen und musste dafür halten. Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist auf den Roller aufgefahren. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit als Unfallursache. Der Rollerfahrer stürzte nach dem Aufprall und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der materielle Schaden liegt bei mehr als 2000 Euro.