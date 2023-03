Ein 70-jähriger Mann hat am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Radolfzeller Straße einen Schaden von 11 000 Euro verursacht, berichtet die Polizei. Demnach sei er mit seinem VW Tiguan in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und habe dabei eine Verkehrsinsel in der Mitte der Straße überfahren. Dabei sei er mit zwei Verkehrsschildern zusammengeprallt.

Anschließend sei er laut Polizei nach links von der Straße abgekommen und in eine Grundstückmauer gefahren. Der 70-Jährige sei dabei unverletzt geblieben.