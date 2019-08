Stockach-Espasingen vor 2 Stunden

68-jähriger Mann nimmt einem Auto die Vorfahrt und baut einen Unfall

Eine Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Bundesstraße 313 in die B 34.