von SK

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach bekam die 62-Jährige einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als ihr Cousin ausgab. Er behauptete, aufgrund finanzieller Probleme etwa 15 000 Euro zu benötigen. Die Frau wurde daraufhin skeptisch. Sie teilte dem Anrufer mit, die Angelegenheit zunächst besprechen zu müssen. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte, auf den die Frau allerdings nicht hereingefallen war.