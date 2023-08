Wer kennt ihn noch, den Mann, der im Dorf oder der Stadt wichtige Nachrichten verkündet hat? In Mahlspüren im Hegau lebt noch ein Zeitzeuge dieser Art der Nachrichtenübermittlung vergangener Tage. Walter Creuzburg ist seit Generationen der Mann für die Erhebung vieler notwendiger, statistischer oder auch informativer Dinge in seinem Wohnort Mahlspüren im Hegau.

Er war 59 Jahre lang für das Ablesen von Strom und Wasserzählern zuständig, hat in früherer Zeit die Wahlkarten ausgetragen und die Gemeinderäte schon der Gemeinde Mahlspüren im Hegau in seiner Amtszeit, welche am 1. Januar 1964 begann, zu den jeweiligen Ratssitzungen und Terminen persönlich eingeladen.

Nach der Eingemeindung zur Stadt Stockach wurden die Aufgaben noch vielfältiger. Sammlungen habe er auch immer wieder durchgeführt, so Creuzburg. Aber zum Schluss habe die Spendenbereitschaft nachgelassen, und so seien auch die Sammlungen nicht mehr in der früher üblichen Form der Haussammlung ausgeführt worden.

In der vergangenen Ortschaftsratssitzung von Mahlspüren im Hegau wurde Walter Creuzburg deshalb mit einem kleinen Präsent und einer Urkunde vom Mahlspürer Ortschaftsrat verabschiedet. Ortsvorsteher Florian Bischoff hatte so einiges über Creuzburgs Wirken, der als Ortsdiener zum 1. Januar 2023 aus seinem Tätigkeitsfeld ausschied, herausgefunden. So gehörten auch die jährliche Bodenerhebung oder die Viehzählung zu Creuzburgs Aufgabengebiet.

Mann für alle Fälle

Eigentlich jeder im Dorf kannte den rührigen und freundlichen Ortsdiener. Creuzburg pflegte stets auch die beiden Schaukästen in Mahlspüren und Windegg und war als Hausmeister im Mahlspürer Dorfgemeinschaftshaus der Mann für alle Fälle. „Bei meiner ersten Fasnacht als Ortsvorsteher in der Corona-Zeit hat er mir ebenfalls geholfen“, betonte lobend der Ortsvorsteher Florian Bischoff.