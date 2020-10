Stockach-Windegg vor 3 Stunden

57-Jährige fährt betrunken Auto – und ignoriert die Anweisungen der Polizisten, am Fahrbahnrand anzuhalten

Eine betrunkene 57-jährige Autofahrerin hat Beamte des Polizeireviers Stockach am Samstag gegen 22.50 Uhr in der Tuttlinger Straße in Windegg beschäftigt.