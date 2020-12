Noch sitzen die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht in den Schulen. Wenn es aber wieder zu Fernunterricht kommen sollte, brauchen sie zuhause eine technische Ausstattung, um daran teilnehmen zu können. Nicht alle Familien haben jedoch PCs oder Tablets, um allen Familienmitgliedern einen parallelen Internetzugang zu ermöglichen.

Mit den 500 iPads, die die Stadt Stockach als Schulträger insgesamt beschafft, soll auch Schülern, die kein Gerät verfügbar haben, die Teilnahme am digitalen Unterricht zu Hause ermöglicht werden.

Erste Bestellung bereits im August

Hauptamtsleiter Hubert Walk berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass bereits im August im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms mit einem Volumen von etwa 206.500 Euro 350 Tablet-Computer inklusive notwendigem Zubehör bestellt worden seien. Die Geräte zum Preis von rund 156.200 Euro wurden erst in der ersten Dezemberwoche komplett geliefert.

130 Millionen für Computer Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg teilt auf seiner Homepage mit: „Wie bereits bekannt ist, stehen den Schulträgern in Baden-Württemberg aus dem Sofortausstattungsprogramm gemäß des Königsteiner Schlüssels einmalig 65 Millionen Euro zur Verfügung, um Schulen mit Laptops und Tablets auszustatten. Das Land verdoppelt dieses Programm mit eigenen Mitteln auf rund 130 Millionen Euro. Mit den Geldern können Schulträger nun mobile Endgeräte anschaffen, die den Schülerinnen und Schülern leihweise zur Verfügung gestellt werden sollen.“



Laut Kultusministerin Susanne Eisenmann sei das Ziel, mit dem Sofortausstattungsprogramm den Schülern, die weder Laptop noch Tablet haben, ein mobiles Endgerät zur Verfügung zu stellen. Damit wolle man auch soziale Ungleichheiten abmildern. Für Schulen besteht außerdem die Möglichkeit, mit den Geldern Ausstattung anzuschaffen, die für das Erstellen von professionellen Online-Lehrangeboten erforderlich ist, also beispielsweise der Erwerb von entsprechender Software.



Ebenfalls dürfen im Einzelfall schulgebundene Laptops oder Tablets für Lehrkräfte beschafft und Lehrer verliehen werden, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können und kein mobiles Endgerät für den Fernunterricht zur Verfügung haben. Auf ein Antragsverfahren für die 130 Millionen Euro wurde vom Land verzichtet – ebenso auf die Weitergabe der Auflage des Bundes an die Schulträger, mit einer zehnprozentigen Kofinanzierung einen eigenen Beitrag leisten zu müssen.

Weitere 150 iPads wurden nach einem Beschluss des Gemeinderats am 10. Dezember bestellt, weil inzwischen die Medienentwicklungspläne der Schulen vorangeschritten waren und deutlich wurde, dass Tablets künftig eine wesentliche Rolle beim digitalen Lernen spielen werden.

Hubert Walk erklärt: „Wir werden die Geräte zunächst so ausliefern, wie die Bedarfsanmeldung der Schulen im August für Leihgeräte im Lockdown-Fall erfolgt ist, also 125 Stück für den Schulverbund und 100 Stück für das Gymnasium. Über die Verteilung der restlichen Geräte wird noch entschieden. Hierbei spielt auch eine Rolle, welche Bedarfe in den noch laufenden Medienentwicklungsplänen der Schulen angemeldet werden, die dann über den Digitalpakt abzurechnen sind.“

Tablet-Computer sind einsatzbereit

Die Tablets des Schulverbund Nellenburg sind bereits alle eingerichtet und betriebsbereit, wie Konrektor Jochen Schmid berichtet. „Sie werden alle zentral verwaltet und können individuell nach Bedarf mit Lernsoftware bespielt werden.“ Schon am Dienstag werden die Lehrkräfte vom Kreismedienzentrum (KMZ) bei einer schulinternen Fortbildung lernen, wie die Geräte bedient werden. Da es an der Schule bereits W-Lan gibt, können die Tablets sofort eingesetzt werden.

Eigentlich seien sie für den Fall eines erneuten Lockdowns gedacht, könnten aber auch sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden. Schmid nennt als Beispiele Recherchezwecke, Lernsoftware, die Nutzung der SESAM Filmmediathek des KMZ, das Erstellen eigener Videos sowie den Einsatz im Kunstunterricht. Ein neuer Schulserver soll in wenigen Tagen betriebsbereit sein. Auf diesen greifen sowohl der Schulverbund Nellenburg als auch das Nellenburg-Gymnasium zu.

Noch nicht über Verteilung entschieden

Dessen Schulleiter Holger Seitz sagt, sie würden zu den 100 bereits vorhandenen iPads noch weitere erhalten und auch aus dem eigenen Etat welche anschaffen. Ob die Geräte dann jahrgangsweise verteilt würden oder in Koffern verfügbar wären, müsse noch geklärt werden. „Wir sind im Gespräch mit Tablet-Versuchsschulen, die sind schon weiter. Da werden wir uns etwas abgucken, um Fehler zu vermeiden.“ iPads seien zwar teurer als andere Tablets, aber nach der Erfahrung anderer Schulen liefen sie am stabilsten. Seitz erklärt, die Lehrkräfte würden sich mit den Geräten vertraut machen. Für sie sei auch eine Schulung mit einem Experten vor Ort vorgesehen.

„Im Falle eines Lockdowns gehen die iPads natürlich an Schüler“, so Seitz. Der Schulleiter betont, er wolle keine vollständig digitale Schule, sondern eine Mischung aus analogem und digitalem Arbeiten. Die digitale Infrastruktur werde in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Auch Jochen Schmid sieht seine Schule auf einem guten Weg: „Wir haben ein Klassenzimmer zusätzlich mit einem 75 Zoll Monitor als Ersatz für einen Beamer ausgerüstet. Hier können die Inhalte der iPads mit Apple Airplay auf den Monitor kabellos dargestellt werden.“