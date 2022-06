von Reinhold Buhl

Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender Konrad Bauer, ehemaliger Forstdirektor beim Staatlichen Forstamt in Stockach, konnte sich als Stargast des Jubiläumsabends im voll besetzten Saal des Bürgerhauses Adler-Post fühlen. Denn in keinem Redebeitrag fehlten Hinweise auf diesen Mann, der vor 50 Jahren, genau am 30. Juni 1972, den Ortsverband Stockach des Schwarzwaldvereins mitbegründet hat und dessen erster Vorsitzender wurde. Bauer war es auch, der damals die erste Familienwanderung zur Ruine Homburg geleitet hat.

Manfred Kehlert (li) ,aktueller Vorsitzender des Schwarzwaldvereins, traf seinen Vorgänger Konrad Bauer, der vor 50 Jahren Vorsitzender war, zum ersten Mal. Bild: Reinhold Buhl

„Unsere Vorfreude auf die Jubiläumsfeierlichkeiten ist sehr groß“, sagten die beiden Vorsitzenden Isolde Hauch und Manfred Kehlert in einem vorabgeführten Pressegespräch übereinstimmend. Und diese Freude spürte man im Laufe der Feierlichkeiten im Bürgerhaus, bei der die Hänsele-Gruppe die Bewirtung übernahm. Kehlert wies darauf hin, dass man bereits das 25-jährige Jubiläum an gleicher Stelle gefeiert habe, damals unter dem langjährigen Vorsitzenden und verdienstvollen Ehrenmitglied Manfred Grömminger.

Viele Ehrengäste und Ehrungen

Für die musikalische Umrahmung des Festabends sorgten die Jagdhornbläser unter Leitung von Joachim Wingbermühle sowie der Musikverein Winterspüren unter dem Dirigat von Marco Geiges. Letzterer eröffnete den Festakt und begleitete die Ehrungen verdienter Mitglieder mit dem Ehrungsmarsch (siehe Text rechts). Die Jagdhornbläser setzten mit einer Ehrenfanfare einen fulminanten musikalischen Schlusspunkt des rundum gelungenen Abends.

Auch in der Festansprache des Vorsitzenden Manfred Kehlert spielte Musik eine große Rolle. Er wolle nicht die vergangenen 50 Jahre in seiner Rede abspulen, sondern nur Facetten präsentieren, „die mich beeindruckt haben“, stellte Kehlert an den Anfang seiner Rede. Dies gelang ihm. So begann er mit wichtigen weltpolitischen Ereignissen im Gründungsjahr des Stockacher Schwarzwaldvereins 1972, wie Willi Brandts berühmtem Kniefall, die Tragödie bei den Olympischen Spielen in München und dem Benzinpreis von 31 Pfennigen zu der damaligen Zeit.

Manfred Kehlert, der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, freut sich bei der Jubiläumsfeier über die Anwesenheit von sieben Gründungsmitgliedern. Von links auf dem Foto: Gertrud Kessler, Hermine Wenzke, Gabriele Bauer, Manfred Kehlert, Konrad Bauer, Hugo Hahn, Elfriede Metterhauser und Karl Rudigier.

Zu aller Überraschung öffnete sich dann der Bühnenvorhang und zum Vorschein kam der städtische Flügel, an dem Kehlert ein Stück des koreanischen Komponisten Yurima spielte, dessen Inhalt sich mit werdendem Leben befasst und damit auf den Beginn des Schwarzwaldvereins in Stockach anspielte. Das Stück endete in einem Moll-Akkord, was in Asien, anders als in Europa, einen festlichen Akkord darstelle und damit zu einem Festabend passe, erklärte der Vorsitzende. Er erntete großen Beifall.

Dank und besondere Wanderung Die Ehrungen Im Vorstand gingen Ehrungen an Karl Heinz Klein, Isolde Hauch, Marie Luise Jessen, Ottilie Brandhöfer, Margot Jäger, Barbara Mayer, Juliane Kehlert, Manfred Kehlert, Peter Zinneker, Brigitte Herb, Bruni Struckat, Berthold Gohl und Werner Brandhöfer. Bei den Gründungsmitgliedern waren es Konrad Bauer, Hugo Hahn, Gertrud Keßler, Winfriede Krause, Elfriede Metterhauser, Karl und Anneliese Rudigier und Hermine Wenzke. Ehrenmitglieder sind Hugo Hahn, Ottilie und Werner Brandhöfer, Hans Dieter Behnisch. Die Jubiläumswanderung Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Schwarzwaldvereins findet am Sonntag, 19. Juni, eine Jubiläumswanderung statt. Wanderführer Berthold Gohl wird mit den Mitwandernden auf den Spuren der Gründer genau die Wanderung führen, die Vereinsmitbegründer Konrad Bauer vor 50 Jahren geführt hat. Ziel war damals wie heute die Ruine Homburg oberhalb von Stahringen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz der Rossberghalle in Wahlwies. Die Strecke beträgt 11,5 Kilometer. (rb)

Kehlert sprach viele Dinge an, die im Verein positiv gelaufen sind. Er verhehlte allerdings nicht, dass es auch Probleme gebe, wie zum Beispiel eine fehlende Jugendgruppe. Aus früheren Jahren erwähnte er ein Zerwürfnis in den Vorstandsreihen, wo es bezüglich eines neuen Vereinsheims zwei konträre Meinungen gegeben habe, die zu unüberbrückbaren Problemen geführt hatten. „Ich möchte das im Nachhinein nicht mit Worten bewerten“, betonte Kehlert. Jeder Mensch habe ein Recht auf eigene Meinung und er wolle zur Versöhnung beitragen und die Hand reichen. Und das tat er auf seine Weise, indem er Frank Sinatras „My Way“ am Flügel intonierte.

Ein ganz besonderer Tag

Sichtlich beeindruckt von dem Programm des Abends trat Konrad Bauer, Mitbegründer des Vereins, ans Mikrophon: „Es ist ein ganz besonderer Tag für mich“, erklärte der 86-Jährige, bedankte sich beim Organisationsteam für „das fulminante Fest“ und fügte lächelnd an: „Unser Gründungsakt vor 50 Jahren war dagegen eine Kleinigkeit.“ Er schloss seine Rede mit „Vivat, crescat floreat“, auf dass der Verein lebe, blühe und gedeihe.

Präsident Meinrad Joos (rechts) aus Freiburg übergibt ein Mini-Bänkle an den ersten Vorsitzenden Manfred Kehlert. Die Originalbank wird oberhalb Jettweiler stehen. Bild: Reinhold Buhl

Auch der Präsident des Schwarzwaldvereins aus Freiburg, Meinrad Joos, sowie der Bezirksvorsitzende Ekkehard Greis, fanden in ihren Redebeiträgen nur lobende Worte für die Stockacher Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins. Sie übergaben Geldgeschenke für den Bau einer Ruhebank oberhalb von Jettweiler.

Bürgermeister Rainer Stolz erinnerte sich an seine Anfänge in Stockach, als es im Schwarzwaldverein um den Bau eines Vereinsheims ging. Diese Hürde wurde laut Stolz mit Bravour genommen, und so zog der Verein im Jahr 2000 in das Vereinsheim am La Roche-Platz ein. Stolz versprach, dass sich das städtische Kulturamt verstärkt um das Marketing der Natur rund um Stockach kümmere und betonte, dass er demnächst ein altes Versprechen einlöse. „Ich hab vor gefühlt 20 Jahren Hugo Hahn versprochen, mit ihm eine Berg-Wanderung zu machen, ich sage ihm hiermit eine Wanderung auf die Nellenburg zu.“

Ehrenmitglieder, Vorstandschaft und Gründungsmitglieder des Schwarzwaldvereins wurden im Rahmen der Jubiläumsfeier geehrt. Bild: Reinhold Buhl

Die Festschrift, erstellt von der Vereinsschriftführerin Brigitte Herb und dem Vorsitzenden Manfred Kehlert, wird in naher Zukunft den Mitgliedern zugeschickt. „Sie ist etwas Besonderes“, so kündigte Kehlert die Broschüre an, die mit einer Auflage von 750 Exemplaren gedruckt wurde und die Geschichte des Vereins wieder aufleben lässt.

Manfred Kehlert, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins, untermalt seine eigene Festrede musikalisch am Flügel. Bild: Reinhold Buhl

Nach dem Fazit zum Jubiläumsabend befragt, antwortete eine Beirätin und Mitglied im Bewirtungsteam des Vereinsheims: „Wir wollten den Abend genießen und uns mal bewirten lassen, ohne selbst arbeiten zu müssen, und das habe ich sehr genossen.“