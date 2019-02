von Susanne Schön

Die Hindelwanger Holzhauer sind 40. Das merkt man ihnen aber gar nicht an. Jung und schwungvoll wie immer feierten sie anlässlich dieses Geburtstags ihren 13. Holzhauerball unter dem Motto "Neon Night". Das Motto zog so viele Partygänger an, dass um halb elf erst einmal die Pforte geschlossen wurde und die Gäste erst in die Hindelwanger Halle kamen, wenn jemand diese verließ.

Dieser Erfolg freute die Holzhauer, denn das zeige, dass man den Geschmack der Leute getroffen habe. Auch das Ziel alle Generationen für die Fasnacht sowie den Brauchtum im Allgemeinen und die Hindelwanger Dorffasnet im besonderen zu begeistern, wurde wieder erreicht. Unter den Partygängern waren sowohl verschiedene Holzergruppen als auch viele junge Menschen aus der Region. Somit ist der Holzerball auch eine attraktive Veranstaltung zur Nachwuchsgewinnung. Denn der Narrensamen feierte begeistert mit den Erwachsenen.

Neonfarben war die Hindelwanger Halle beim Holzhauerball geschmückt und neonfarben war die Kleidung der vielen Gäste. es war auch ein paar Holzergruppen dabei. Sie alle feierten zu Livemusik, Discjockey und Guggenmusik der Yetis. Bild: Susanne Schön

"Wir wollen zum 40. Geburtstag keine langen Reden und Ehrungen, sondern mit Freunden feiern", erklärte Thilo Ruggaber, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Holzhauer zuständig ist. Damit das Gelingen konnte, wurde die Halle mottogetreu mit allerlei neonfarbenen Dekorationen geschmückt.

Zudem gab es am Eingang knalligleuchtende Knicklichter für die Besucher. Auch diese hatten sich dem diesjährigen Motto getreu gekleidet und so war der Holzhauerball optisch richtig bunt. Musikalisch-neonfarben wurde es mit einem Discjockey und der Band HoTTube, die gute Laune mit Musik aus den Neunzigern bis heute in bunter Mischung direkt durch die Ohren in die Beine, der tanzfreudigen Partygänger schickten. Für Aha-Effekte sorgte auch eine Feuershow, die ein Pyrotechniker überwachte.

Der Auftritt der Yetis war wieder einer der Höhepunkte des Hindelwanger Holzhauerballs. Deren fetzige Musik passte gut zum Motto "Neon Night" und die Ballbesucher drängten an die Bühne. Bild: Susanne Schön

Nicht wirklich ein Special ist der Auftritt der Yetis. Die Guggenmusiker sind bei jedem Holzhauerball dabei und auch in Hindelwangen nicht mehr aus der Fasnacht wegzudenken. So wie der Holzhauerball verbinden sie fasnachtliche Traditionen mit den veränderten Bedürfnissen der Menschen. Im Fellgewand kam so fetzige Partymuckke daher, die den Saal kochen ließ.

Ebenso gelingt es den Holzhauern auch unterm Jahr den Bogen von Vereinstradition zu begeisternden Veranstaltungen zu schlagen. Beinahe schon legendär sind Ausflüge und Feste der Gliederung des Narrenvereins. Neue Mitglieder sind übrigens stets willkommen, verriet Thilo Ruggaber.

Er hob stolz hervor, dass Sicherheit für die Holzhauer an erster Stelle steht. Und das sowohl beim Narrenbaumstellen als auch am Holzhauerball. "Wir haben keine negativen Vorkommnisse."Das liege daran, dass alle Helfer ebenso auf einen reibungslosen Ablauf achten, wie die bewährten Sicherheitskräfte. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Ball seit Jahren so gut angenommen wird.

Die meisten Besucher hatten neonfarbene Kleidung an, als sie die den Holzhauerball in Hindelwangen besuchten. Dazu psste die Musik aus den Neunzigern von Discjockey und Live-Band. Bild: Susanne Schön

Auffällig war beim diesjährigen Holzhauerball auch der hohe Anteil an Jungnarren, die beim Holzhauerball ihre ersten Partyerfahrungen sammeln konnten. Damit sind die Holzhauer auf dem richtigen Weg für eine lebendige Dorffasnet, die auch in Zukunft attraktiv bleibt.