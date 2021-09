Stockach vor 29 Minuten

38-Jähriger greift Ex-Freundin mit Schläger an und kassiert dann selbst Schläge von einem anderen Mann

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei, in die am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Straße „Im Grün“ drei Personen verwickelt waren, wegen gefährlicher Körperverletzung.