Stockach (pm/sk) Eine 32-Jährige hat 900 Euro verloren, weil sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Die Polizei warnt und ruft zur Vorsicht auf.

Die Stockacherin erhielt laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag den vermeintlichen Anruf einer Lotteriegesellschaft, die ihr mitteilte, dass sie als Teilnehmerin eines Gewinnspiels 49.900 Euro gewonnen habe. Näheres werde sie in einem weiteren Anruf am Mittwoch erfahren, hieß es weiter. In diesem Telefonat teilte eine angebliche Frau Lübke mit, dass die Voraussetzung für die Auszahlung der Gewinnsumme die Begleichung der Notargebühren in Höhe von 900 Euro durch die Einlösung der Guthaben-Codes von Geschenkkarten des Wertkarten-Anbieters „Steam“ sei.

Betrug geht in zweite Runde

„Die 32-jährige ließ sich täuschen, erwarb Wertkarten über die geforderte Summe und übermittelte die Codes der Wertkarten telefonisch an die angebliche Frau Lübke“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Anruferin habe sich gönnerhaft gezeigt und ein weiteres Mal bei der Frau gemeldet. Sie teilte ihr mit, dass es ein Versehen gegeben und sich ein Zahlendreher eingeschlichen habe. Der Gewinn betrage nicht nur 49.900 Euro, sondern tatsächlich 94.900 Euro.

Diese höhere Gewinnsumme erfordere jedoch die Überweisung der dafür vorgesehenen Sicherheitsgebühr über 5480 Euro, erklärte die Anruferin. Hierzu diktierte sie ihrem Opfer die zur Überweisung erforderlichen Kontodaten. Nachdem die Geschädigte einräumte, die finanziellen Mittel nicht aufbringen zu können, erhielt sie einen weiteren Anruf eines angeblichen Herrn Hoffmanns von der Lotteriegesellschaft, der ihr eine Finanzierung zur Begleichung der Sicherheitsgebühr vermitteln wollte, beschreibt die Polizei den Vorfall weiter. Das habe die Geschädigte letztendlich stutzig gemacht.

Die 32-Jährige wandte sich an das Polizeirevier Stockach, wo sie darüber aufgeklärt wurde, Opfer einer mittlerweile sehr bekannten Betrugsmasche geworden zu sein. Das Polizeirevier Stockach leitete nach Klärung des Sachverhalts ein Ermittlungsverfahren wegen Bandenbetrugs ein.

Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche gibt es im Internet:

www.polizei-beratung.de