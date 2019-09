von Susanne Schön

Wer sich fragt, warum ausgerechnet eine Skizunft einen Triathlon ausrichtet, dem sei gesagt, dass die Stockacher Skizunft einmal eine Triathlonabteilung hatte. Und noch dazu eine sehr erfolgreiche. Stockacher Sportler nahmen am Ironman auf Hawaii teil. Ganz so anspruchsvoll war der 35. Triathlon der Skizunft am Samstag aber nicht. Aber immerhin teilte er sich in Olympischen und Volkstriathlon. Bereits Wochen vor der Ausrichtung des Triathlons waren die Startplätze vergeben. Unter den Startern waren sowohl einige Neulinge als auch viele Wiederholungstäter. 108 Sportler nahmen in der Kategorie Olympischer Triathlon teil und 180 beim Volkstriathlon.

Hier steigt die letzte Gruppe des Olympischen Triathlon ins Wasser des Freibad Osterholz. Bild: Susanne Schön

Alexander Meißner startete zum 34. Mal. Einmal war er beim Stockacher Triathlon im Urlaub, Verletzungen konnten ihn nicht lange von seinem Sport abhalten. Er ist einer derer, die auch in Hawaii beim Ironman schwammen, Rad fuhren und liefen. Dass die Triathlongeschichte der Skizunft nicht stirbt, liegt vor allem am zweiten Vorsitzenden Bernhard Mäntele, der den Triathlon mit viel Herzblut organisiert.

Stockach Die Bilanz eines Hitzesommers: 57 000 Schwimmer lockten die Sommermonate ins Stockacher Freibad Das könnte Sie auch interessieren

Daneben ist der Triathlon natürlich auch eine wichtige Einnahmequelle, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Martin Seliger. Denn mit den Einnahmen könne insbesondere die Jugendarbeit betrieben werden. „Die Jugendlichen, die im Winter von den Einnahmen profitieren, tragen heute aktiv zum Gelingen der Veranstaltung bei“, freute er sich. Viele Helfer brauche es bei einer solchen großen sportlichen Veranstaltung. So müssen die Strecken ausgeschildert und gesichert werden sowie das Einhalten der Regeln überprüft werden.

Alle Sportler kommen heil an

Dem Wunsch vom Vorsitzenden Gerd Stiefel schlossen sich Teilnehmer und Besucher an: „Es ist am wichtigsten, dass alle wieder heil im Ziel ankommen!“ Auch wenn die Sonne nicht wirklich schien, war bestes Triathlonwetter. Obwohl das Freibadwasser mit 24 Grad Celsius wärmer war als die Außentemperatur.

Die Ergebnisse: Alle Zeiten stehen unter www.my2.raceresult.com.