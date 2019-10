von Reinhold Buhl

Ein Vierteljahrhundert Kindergarten Kleeblatt – das war den Verantwortlichen eine Feier wert. Bei dem bunten Nachmittagsprogramm, welches offiziell von Bürgermeisterstellvertreter Werner Gaiser eröffnet wurde, wurde den Kleinen sowie den Gästen, wie Eltern, Geschwistern, Großeltern und Verwandten einiges geboten.

Stockach Kleinkindbetreuung soll deutlich teurer werden – für manche Eltern reißt das ein Loch in den Haushalt Das könnte Sie auch interessieren

Mit Spielen, Kinderdisco und mit der Jubiläumsshow des Entertainers und Zauberers Mike Magic wurde den Kindern ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm präsentiert. Auch an die ehemaligen Kindergartenkinder und an interessierte Eltern wurde gedacht, denn abends gab es Live Musik von den „Wind-Strings- und Voices“, einer Musikformation mit Nina und Markus Veser.

Stephanie Lippelt (rechts), Sachgebietsleiterin der Stockacher Kindergärten, bedankte sich bei Adolf Hahn vom Stadtbauamt, Hubert Walk vom Hauptamt, Tamara Heinzle Kindergartenleiterin, Josef Braun Hausmeister und Werner Gaiser Bürgermeisterstellvertreter mit einem kleinen Präsent. | Bild: Reinhold Buhl

Tamara Heinzle, die den Kindergarten Kleeblatt seit vier Jahren leitet, freute sich über die große Resonanz, die die Jubiläumsfeier bei der Bevölkerung gefunden hatte. Ihr Credo für ihren Kindergarten, die Kinder sollen das Leben lernen, durchzog die Feier wie ein roter Faden.

„Eigentlich ist mein Zurückkommen ins Kleeblatt ein „back to the roots“, erklärt Heinzle, die bereits schon einmal in diesem Kindegarten zehn Jahre lang als Erzieherin tätig war und nach weiteren vier Jahren im Kindergarten „Zum guten Hirten“ schließlich im Jahr 2015 als Leiterin des Hauses zurückkam.

Beim Kleeblatt-Jubiläum gab es auch viele musikalische Einlagen seitens der Kinder. Rechts Yvonne Schreiber an der Gitarre und links davon Tamara Heinzle, die Leiterin des Kindergartens. | Bild: Reinhold Buhl

Im sehr abwechslungsreichen Nachmittagsprogramm ließen sich jedoch die Kleinen nicht nur von außerhalb unterhalten, sondern trugen durch gelungene Beiträge zum guten Gelingen des Festes bei. Angefangen mit dem sogenannten klatschenden Einstieg, bei dem die Anwesenden auf den Beginn der Veranstaltung aufmerksam gemacht werden sollten. Von Interviews, die verschiedene Erzieherinnen mit den Kleinen führten, bis zu mehreren musikalischen Gesangseinlagen war für jeden Geschmack etwas dabei.

Kindergarten Kleeblatt Der Kindergarten wurde 1994 eröffnet und 2001 dem Ortsteil Hindelwangen eingegliedert und in Kleeblatt umbenannt. Heute besuchen 104 Kinder, aufgeteilt in fünf Gruppen, die Einrichtung. Die Kinder werden von zwölf staatlich anerkannten Erzieherinnen und fünf Auszubildenden betreut. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund beträgt ein Drittel. Bei der im Haus praktizierten Inklusion werden Kinder mit Behinderung durch zusätzliches Personal besonders gefördert.

Natürlich fehlte der gesangliche Geburtstags-Klassiker Happy Birthday nicht und wurde kurzerhand entsprechend dem Ereignis zu „Happy Birthday, lieber Kindi“ umgedichtet. Dabei wurden die Kinder von den vielen anwesenden Gästen gesanglich kräftig unterstützt. Yvonne Schreiber vom Kindergarten in Winterspüren begleitete das Lied auf der Gitarre, die Kleeblatt-Erzieherin Elena Bornemissza spielte auf der Querflöte.

Die strahlende Leiterin des Kindergartens, Tamara Heinzle, interviewed ihre Kinder, die dabei viel Spaß hatten. | Bild: Reinhold Buhl

Werner Gaiser, der in Vertretung des Bürgermeisters Rainer Stolz eine Ansprache hielt und die Glückwünsche des Gemeinderats und der Verwaltung überbrachte, betonte die Richtigkeit der damaligen „mutigen Entscheidung“, hier am Galgenäcker einen Kindergarten zu bauen.

„Damals, 1994, gab es lediglich eine Regelgruppe“, sagte Gaiser und erinnerte an das Jahr 2001, als der Kindergarten Hindelwangen eingegliedert und in Kleebatt umbenannt wurde. Gaiser dankte im Namen der Stadt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den vergangenen 25 Jahren dazu beigetragen haben, dass sich „Kinder und Eltern hier wohlfühlen“.

Ganz im Zeichen des Kleeblatts stand die Geburtstagsfeier zum namensgleichen Kindergarten. | Bild: Reinhold Buhl

Dass diese Aussage voll ins Schwarze trifft, bestätigte Opa Roland Drews, dessen Enkelin Paulina seit zwei Jahren den Kindergarten Kleeblatt besucht, mit den Worten: „Ich freu mich immer, wenn ich meine Enkelin abhole und dann auf sehr freundliche und aufgeschlossene Erzieherinnen treffe. Ich weiß, dass sich Paulina hier sehr wohl fühlt.“

Pfarrer Rainer Stockburger, der ein Grußwort von kirchlicher Seite überbrachte, betonte, dass „wir alle zusammen mit den Kindern einen guten Weg suchen müssen, damit die Kleinen ins Leben finden“.