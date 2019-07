DesignConnection wird 25 Jahre jung. Die Werbeagentur blickt in diesen Tagen auf eine erfolgreiche Entwicklung von der Zwei-Personen-Agentur bis hin zum etablierten Werbeunternehmen zurück und hat die Zukunft mit innovativer Technik fest im Blick.

Begonnen hatte alles 1994 im Dachgeschoss des privaten Wohnhauses von Beate und Andreas Klatt in Wahlwies, in dem genug Platz für ein kleines Büro vorhanden war. Dieser Zustand hielt nicht lange, denn die Geschäfte entwickelten sich aus dem Stand heraus derart stürmisch, dass bereits zwei Jahre später die ersten Mitarbeiter benötigt wurden. Und schon im dritten Jahr nach der Gründung entstand das noch heute markante Bürogebäude an der Leonhardstraße in Wahlwies. Auf 400 Quadratmetern offener Bürofläche entwickelt das achtköpfige Team aus Grafikern, Webdesignern und Producern Konzepte und Kampagnen in sämtlichen Medien.

Die Kundenstruktur habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, so Andreas Klatt. Dominierten in den Anfangsjahren ganz unverkennbar eine Handvoll Global Player der Gesundheitsbranche, so spielen heute im Portfolio der DesignConnection eine Vielzahl kleinerer und mittelständischer Unternehmen aus der Region die tragende Rolle. „Wir lieben die Nähe zum Kunden und die direkte Kommunikation. Das geht in überschaubaren Teams und in der näheren Region einfach effizienter,“ sagt Klatt. In Verbindung mit der Drohnenfotografie werden heute neben modernen Corporate Design-Konzepten samt Slogan und Texten auch kommunale Erscheinungsbilder oder Tourismus-Auftritte entwickelt. Der Bodensee als Standort für eine Agentur kommt dieser Arbeit selbstverständlich sehr gelegen. „Seit Jahren sind wir Mitglied der Markengemeinschaft Vier Länder Region Bodensee“, erklärt Andreas Klatt.

Auch personell hat sich das Team sehr verändert. Um das Unternehmerpaar Beate und Andreas Klatt ist im Laufe der Jahre eine familiengeführte GmbH entstanden. Alle vier Kinder fanden Spaß an der Kommunikation, Gestaltung und Organisation. Vom Grafik-Design über Fotografie, Webdesign und professionelle Produktion fanden drei von ihnen nach Abschluss ihrer Ausbildungen einen festen Platz im Team der DesignConnection. „Damit haben wir eine Struktur geschaffen, um unsere Agentur in die zweite Generation zu bringen“, erläutert Andreas Klatt. Aktuell werden die Geschäfte durch ihn als Geschäftsführer und die beiden Mitgesellschafter Markus Klatt und Jens Scherer verantwortet.

Nachwuchssorgen macht sich das auf Spezialisten angewiesene Team übrigens keine. Der Markt der Kommunikation und die notwendige Technik entwickelt sich so rasant, dass seit vielen Jahren selbst kontinuierlich ausgebildet wird und man obendrein aktiv im Prüfungsausschuss der Medienberufe vertreten ist. Derzeit befindet sich die elfte Auszubildende vor Abschluss der Prüfungen.

„Schon immer prägte die technische Entwicklung ganz besonders auch die Medienbranche. Der Digitalisierungsprozess, die Entwicklung des Internets, künstliche Intelligenz – all das sind Prozesse, an denen unsere Branche nicht vorbeikommt.“ Andreas Klatt hat immer in die Zukunft entschieden. Nicht nur, was die Hard- und Software der Office-Ausstattung angeht, auch das Gebäudemanagement ist vom Feinsten: Die Energie zum Betrieb der Agentur entsteht regenerativ durch PV-Strom, zum Kunden fährt Andreas Klatt elektrisch mit selbsterzeugtem Sonnenstrom und in den kommenden Tagen wird eine innovative Brennstoffzelle im Keller installiert, die dann auch im Winterhalbjahr genügend Strom für die Fahrt zum Kunden liefern wird.

Ein weiterer, innovativer Schritt in die Zukunft entsteht gerade im angrenzenden Show-Room neben der Kreativagentur. Unter dem Label Think.Ink ist es möglich, ganze Wände digital zu bedrucken. Bislang kümmerte sich das Team um die Gestaltung von Dekoration und Information, die dann im Anschluss werbetechnisch an die Wand geklebt oder gedübelt wurde. Mit dem neuen Verfahren ist es nun möglich, direkt auf Wände zu drucken. In der Breite unbegrenzt, in der Höhe bis auf vier Meter. Dabei spielt der Untergrund nur eine untergeordnete Rolle. Selbst Materialien wie Glas, Holz oder Beton können mit dem Druckverfahren kreativ veredelt werden.

Mit dieser neuen Technik und der großen Erfahrung in sämtlichen Bereichen der Kommunikation und Werbung startet das Team nun in das zweite Vierteljahrhundert seiner erfolgreichen Firmengeschichte.

DesignConnection

Die Werbeagentur ist Partner der Marke Vier Länder Region Bodensee und unterstützt Wirtschafts- und Tourismusaktivitäten rund um den See.



DesignConnection GmbH

Leonhardstraße 68

D-78333 Stockach

Telefon: +49 (0)7771 87200

office@designconnection.eu