Er war laut einer Mitteilung der Polizei gegen 2.15 Uhr auf der Aachtalstraße in Fahrtrichtung Zizenhausen unterwegs und beschleunigte vor dem Ortsausgang in einer Kurve so stark, dass das Heck des Fahrzeugs ausbrach. Der Wagen schleuderte nach links mit der Front gegen die Schutzplanke.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass der 25-Jährige derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.