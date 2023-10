Zu einem tragischen und folgenschweren Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen, 8. Oktober, zwischen den Stockacher Stadtteilen Hindelwangen und Zizenhausen gekommen. Das geben die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 29-jähriger Autofahrer aus einem Nachbarlandkreis die B313 von Stockach in Fahrtrichtung Zizenhausen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Hindelwangen kam es nach einer leichten Linkskurve gegen 4.30 Uhr zur Kollision mit einem Fußgänger.

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der B313. | Bild: SK

Der 24-Jährige soll sich laut Polizeiangaben auf der Fahrbahn befunden haben, als sich der Fahrer in seinem Mercedes näherte. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb. Am Fahrzeug des 29-jährigen Autofahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Wie die Feuerwehr Stockach gegenüber dem SÜDKURIER am Telefon bestätigte, seien Einsatzkräfte zum Ausleuchten der Unfallstelle angefordert worden. Am Sonntagabend, 8. Oktober, zeugen noch zahlreiche Markierungen auf der Fahrbahn der B313 vom schlimmen Unfall, der sich einige Stunden früher hier ereignet hat.

Der Unfallort liegt direkt nach der Linkskurve kurz hinter dem Ortsausgang Hindelwangen. Diese Aufnahme zeigt die Sicht aus Richtung Zizenhausen kommend. | Bild: Claudia Ladwig

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch die Experten der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen, die weiterhin ermittelt und in diesem Zusammenhang um Hinweise bittet. Weitere Verkehrsteilnehmer oder Personen, die den Fußgänger kurz vor dem tödlichen Unfall am Sonntagmorgen gesehen haben, seien zur Klärung des Sachverhalts von besonderer Bedeutung, heißt es in der Pressemitteilung.

Zeugen, die der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen durch ihre Hinweise behilflich sein können, sollen sich unter der Telefonnummer 07733 99600 mit den Beamten in Verbindung setzen.