Von Wahlwies bis nach Gibraltar oder bis Trondheim in Norwegen sind es rund 2060 Kilometer. Diese Strecke legten die 160 Teilnehmer des Benefiz-Laufs zugunsten des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs am Sonntag insgesamt zurück. Und das trotz Regens und unangenehmer Novemberkälte. Den ganzen Morgen seien die Blicke in Richtung Himmel gegangen, berichtet Benedikt Hoffmann, Ultra-Marathonläufer und Initiator des Laufs. Trotz der Nässe und Kälte sei dann etwas passiert, was alle gefreut habe: Zunächst seien 139 Teilnehmer gezählt worden, am Ende waren es 160. „Wir sind dankbar, dass so viele gekommen sind, um uns zu unterstützen“, sagte Bernd Löhle, Geschäftsführer des Kinder- und Jugenddorfes. „Solche Aktionen sind auch für uns ganz wichtig, weil die Spenden durch die weltweite Situation auch bei uns rückläufig sind.“ Und Rainer Rauch vom Namensgeber des Laufes, der Volksbank Überlingen, sagte: „Das Ganze ist eine wirklich tolle Aktion, die wir gerne unterstützen.“

Als es losging, waren etwa 50 Kinder und Jugendliche dabei, sogar Kinder im Kinderwagen und Opis, die ihre Enkel begleiteten. Für die Kinder war eine Zwei-Kilometer-Runde abgesteckt worden, viele liefen diese aber mehrfach – ein Mädchen sogar fünf Mal. 80 weitere Läufer und ein paar Nordic Walker hatten die Auftaktrunde genutzt, um sich einzulaufen und damit auch Kilometer für die Gesamtrechnung zu sammeln, weitere kamen später hinzu. Kaum jemand sei nur zwei Kilometer gelaufen. Bereits in der zweiten Runde sei die 1000-Kilometer-Marke überschritten gewesen. „Ich freue mich riesig, dass so viel Geld zusammengekommen ist“, sagte Benedikt Hoffmann. Die genaue Summe steht noch nicht fest, weil immer noch privat gespendet werden kann. Zahlreiche Sponsoren hatten pro Kilometer 3,50 Euro gespendet, dadurch kamen 7210 Euro zusammen.

Weitere Spenden: Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies, Konto IBAN DE09 3702 0500 0007 7330 04, BIC BFSWDE33XXX. Kennwort „Spendenlauf“.