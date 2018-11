Stockach vor 1 Stunde

2019 soll es wirklich losgehen: Rat bewilligt Zuschuss für Krankenhaus und Bürgermeister erwartet Bescheid vom Land 2019

Die Stadt habe die Aussicht, den Erweiterungsbau des Krankenhauses im Jahr 2019 in Angriff nehmen zu können, erklärte Bürgermeister Rainer Stolz in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Stockach.