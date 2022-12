von Reinhold Buhl

Das Leben wird für alle Menschen immer teurer. Dass diese Teuerungen für viele Bewohner auch in Stockach zur Herausforderung werden, beweist die wachsende Zahl der Bürger, die auf die Unterstützung der Tafel angewiesen sind.

Damit die Stockacher Tafel helfen kann, die ärgste Not der Menschen zu lindern, ist sie wiederum auf Unterstützung angewiesen. Und hier kommt der Lions-Club Stockach mit seinem Präsidenten Michael Ritter ins Spiel: „Wir möchten in der Vorweihnachtszeit die hiesige Tafel in ihrer wichtigen Funktion unterstützen“, erklärt Ritter.

Weihnachtsbaumverkauf vor Einkaufsmarkt

Nach zweijähriger Pause konnte unter der Regie des Lions-Mitglieds Roland Strehl der seit 30 Jahren durchgeführte Weihnachtsbaumverkauf wieder stattfinden. Der Verkauf wurde von seiner angestammten Lokalität vor der Grundschule in der Tuttlinger Straße auf den Edeka-Parkplatz in der Zoznegger Straße verlegt, wo neben den Bäumen auch Würstchen und Glühwein angeboten wurden.

Bei leichtem Schneefall und damit winterlicher Stimmung gab es viele Kunden, die sich mit einem Lions-Christbaum eindeckten, sehr zur Freude der Lions-Helfer und zur noch größeren Freude der Tafel-Leiterin Margot Kammerlander. Diese konnte sich über eine Lebensmittelspende von 2000 Euro freuen.

Lions-Club hat Betrag noch aufgestockt

Sichtlich bewegt äußerte sie sich gegenüber den Lions-Mitgliedern und bedankte sich im Namen ihrer Tafel-Mitarbeiter und Tafel-Kunden für die vorweihnachtliche Überraschung. Roland Strehl, der die Aktion zum vierten Mal leitete, bedankte sich bei der Marktleiterin des Edeka-Marktes, Tamara Schulten, für die Unterstützung der Lions-Aktion.

Zur Höhe der Spende sagte Lions-Präsident Ritter: „Natürlich erbringt der Verkauf der Bäume nicht die von uns vorgesehene Spendensumme von 2000 Euro. Deshalb haben wir die durch den Christbaumverkauf eingenommene Summe auf den gespendeten Betrag von 2000 Euro aufgestockt.“ Unter dem Motto „We Serve“ (Wir bedienen) helfen Lions ehrenamtlich dort, wo Unterstützung gebraucht wird.