Stockach vor 2 Stunden

17.000 Euro Schaden und offene Frage nach Unfalls beim Abbiegen

Zwei Autos sind am Donnerstag um 11.30 Uhr an der Einmündung der Conradin-Kreutzer-Straße in die Tuttlinger Straße zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten machen zum Ablauf des Unfalls verschiedene Angaben, deshalb sucht die Polizei Zeugen.