Ein 49-Jähriger hat sich wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs vor dem Amtsgericht Stockach verantworten müssen. Er soll im Sommer des vergangenen Jahres unter Alkoholeinfluss eine Frau in Bodman-Ludwigshafen mit seinem Auto angefahren und schwer verletzt haben.

Die Geschädigte, die als Zeugin geladen war, erzählte vor Gericht, der 49-Jährige sei zuvor in einem Café in Bodman-Ludwigshafen gewesen. Als er sich entschloss zu gehen, bot sie an, ihn wegen des dichten Verkehrs durch Einweisen beim Ausparken zu helfen. Dabei habe der Angeklagte jedoch Gas gegeben. Grund sei wohl ein anderes Auto gewesen, das angehalten habe, um ihn aus der Einfahrt fahren zu lassen. Das habe sie jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen und erst später erfahren. Stattdessen habe sie mit einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge gerechnet und sei auf das Auto des 49-Jährigen zugelaufen, um ihn aufzuhalten. Dabei sei der Angeklagte ihr rückwärts über beide Füße gefahren. Sie erlitt dabei zwei gebrochene Füße und ein gebrochenes Knie.

Rund sechs Wochen lang habe sie deshalb im Krankenhaus gelegen, anschließend folgten drei Wochen Reha, erzählte sie. Auch heute noch seien die Verletzungen nicht richtig verheilt. Sie habe noch immer Schmerzen. Zudem sei es ihr nicht mehr möglich, ihrer Selbstständigkeit wie vor dem Unfall nachzugehen. Deshalb sei es zu Einnahmeausfällen gekommen.

Einen Kontaktversuch des Angeklagten rund eine Woche nach dem Unfall habe sie ablehnen müssen, erzählte die Geschädigte: "Nach einer Woche wäre ich nicht in der Verfassung gewesen, ihm in die Augen zu sehen." Sie glaube dennoch, dass der 49-Jährige den Unfall bereue.

Der Fahrer des Wagens, der kurz vor dem Unfall für den Angeklagten angehalten hatte, erklärte vor Gericht, die Geschädigte habe zu nahe am Auto gestanden. Sie habe dem 49-Jährigen sogar noch zugewunken, um ihm zu signalisieren, er könne Gas geben.

Richterin Julia Elsner hielt es jedoch für möglich, dass die Handbewegungen der Frau missverstanden wurden und sie den Angeklagten in Wirklichkeit aufhalten wollte. "Es ist schrecklich, dass so etwas passiert ist", sagte die Richterin. Dennoch stelle sich die Frage, inwieweit der Angeklagte Schuld an dem Unfall habe. Der Blutalkoholwert des 49-Jährigen lag zum Unfallzeitpunkt unter der Grenze von 1,1 Promille, ab der ein Autofahrer nach dem Gesetz als absolut fahruntüchtig gilt. Zudem betonte der Vertreter der Staatsanwaltschaft: "Das hätte auch jedem anderen unalkoholisiert passieren können."

Die Anklage wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs wurde schließlich fallen gelassen. Die Richterin verurteile den 49-Jährigen stattdessen wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1500 Euro.