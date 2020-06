Stockach vor 4 Stunden

15-Jähriger ohne Helm fährt mit Fahrrad Treppe hinunter und stürzt auf Hinterkopf

Ein jugendlicher BMX-Fahrer, der keinen Helm trug, hat sich bei einem Sturz am Mittwoch gegen 16 Uhr in Stockach eine stark blutende Wunde am Hinterkopf zugezogen.