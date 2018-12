Klein, aber fein – der Wahlwieser Weihnachtsmarkt mit seinen 13 Ständen zog wieder viele Dorfbewohner und auswärtige Besucher an. Permanent kamen Besucher, um die vorweihnachtliche Stimmung mit angenehmer Adventsmusik zu genießen. Erst sangen die Kinder der Kindergartens St. Leonhard, dann traten Abordnungen des Handharmonika-Orchesters und Musikvereins auf. Die Abläufe sind stets ähnlich, die Anordnung der Stände und die Mitwirkenden auch. Genau dieses Vertraute, Wiederkehrende macht den Reiz aus. Alle Angebote hatten eins gemeinsam hatten: Sie waren handgefertigt. Von Socken für alle Altersklassen, Mützen und Schals über farbenfrohe Bienenwachskerzen, Holzdekorationen, Schmuck, Karten und Tücher bis hin zu mit Zirbenholzhobeln und Bio-Schafswolle oder Amaranth gefüllten Kissen hatten Einzelanbieter viele interessante Ideen verwirklicht.

Mit beginnender Dunkelheit wurde es immer voller auf dem kleinen Platz in der der Wahlwieser Ortsmitte. | Bild: Claudia Ladwig

Zum Gelingen trugen auch soziale Institutionen aus dem Ort bei. Die Teilnehmer des Jugendcafés im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf hatten fleißig gebacken. Die Achtklässler der Waldorfschule auch. Außerdem hatten sie Tischlaternen dabei und kleine Boxen "für 15 Minuten Weihnachten" mit Schokolade, Weihnachtsgeschichte, Teebeutel und Teelicht liebevoll gepackt. Nebenan liefen Kinder zum Kerzenziehen ausdauernd rund um den heißen Kessel. "Sie lieben das", sagte Elke Thode, Elternbeirätin im Waldorf-Kindergarten.

Kulinarisch war mit Punsch, Glühwein und nach zehn Jahren auch wieder Glüh-Gin für inne Wärme bestens gesorgt. Der Kindergarten St. Leonhard bot Waffeln und Plätzchen an. Die Organisatoren des Weihnachtsmarkts, die Mitglieder der Fasnachtsgruppe "Blinddarm", sorgten neben dem Stand für Tiroler Gröstl für herzhafte Genüsse. Vom Erlös jedes Standes geht ein vorab festgelegter Anteil an ein soziales Projekt. Diesmal haben sich die Veranstalter für die Unterstützung krebskranker Kinder in Tübingen entschieden.