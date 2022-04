Die Egerländer Musikanten

Das Blasorchestergibt es seit über 65 Jahren. Ernst Hutter hat 2003, nach vier Jahren der gemeinsamen Verantwortung mit Toni Scholl, die Nachfolge des 1999 verstorbenen, legendären Orchestergründers Ernst Mosch angetreten. Gespielt wird in unterschiedlichen Besetzungen, der Musikerpool umfasst 40 Musiker.Beimdes Blasmusikverbands Hegau-Bodensee treten in Orsingen am Samstag, 14. Mai, ab 20.30 Uhr 24 der Musiker auf, darunter das Gesangsduo Katharina Praher und Nik Loris sowie der Moderator. Das musikalische Motto lautet „Ohne Liebe geht es nicht“. Die gleichnamige Polka aus den 1960er Jahren erklingt im Festzelt ebenso wie weitere Klassiker und Hits sowie zeitgemäße neue Kompositionen. Ernst Hutter sagt, Titel und Text passten unglaublich in die Zeit, denn Liebe mache das Dasein in allen Lebensbereichen wertvoller. Karten für das Konzert gibt es hier.