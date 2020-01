Ein Dienstjubiläum ist ein wunderbarer Anlass, ein Fest zu feiern. Das fanden auch die Narren der Stierzunft Muhwiesen und luden ihre Narrenfreunde zu einem Nachtumzug nach Wahlwies ein. 19 Zünfte zogen vom Winkelstüble über die Leonhardstraße zur Roßberghalle.

Vor allem in der Nähe der Tribüne, von der Landvogt Christian Herz das Geschehen kommentierte, versammelten sich Zuschauer. Anschließend ging die Feier in der Roßberghalle und zwei Zelten weiter. Mehr als 1200 Gäste waren da, schätzten die Veranstalter.

Wahlwies Bilder vom Nachtumzug in Wahlwies- Teil1 Das könnte Sie auch interessieren

Der Abend begann mit dem Zunftmeister- und Bolizeiempfang im Feuerwehrhaus. Dort überreichte Präsident Martin Trinkner einen besonderen Zunft-Pin an die Gäste: Sie erhielten eine Flasche Rotwein, den der Zunftrat zuvor intensiv verkostet und sorgfältig ausgewählt hatte.

Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt

Zur Stärkung der Anwesenden hatte Zunftkoch Heiko Handloser Gulaschsuppe in Brötchen mit eigens hergestellten Würstchen vorbereitet, die die Wiesenblumen den Narren kredenzten. Ehrenzunftmeister Udo Pelkner sagte, sie wollten mit ihren Narrenfreunden Spaß haben, übermütig, ausgelassen, sehr närrisch, aber vor allem friedlich feiern.

Wahlwies Bilder vom Nachtumzug in Wahlwies- Teil2 Das könnte Sie auch interessieren

Martin Trinkner gab kurze Einblicke in den närrischen Werdegang von Bolizei Peter Biedermann, der für 25 Jahre im Amt, davon 15 als Kommissar, gefeiert wurde. Er habe schon 2016 die Goldene Ehrennadel der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee und zwei Jahre zuvor den höchsten Orden der Stierzunft erhalten.

Landvogt Christian Herz (am Rednerpult) lobte Bolizeikommissar Peter Biedermann (links) für seinen 25-jährigen gewissenhaften Einsatz. Ehrenzunftmeister Udo Pelkner, Präsident Martin Trinkner und Schriftführer Fabian Kriegel (von links) hören aufmerksam zu.

Doch er erinnerte auch an ein paar närrische Fehltritte wie den Missbrauch der Schelle zum Trinken von Alkohol oder das Beleidigen der Wiesenblumen. Landvogt Christian Herz nahm den Bolizei-Kommissar in Schutz. „Der Kerle ist immer brav.“ Er nehme sein Amt sehr ernst und sei stets da, wenn es was zum Schaffen gebe.

Der Jubilar führte schließlich den Nachtumzug der 19 befreundeten Zünfte an. Alle Narren feierten danach in der Halle und den zwei extra aufgestellten Zelten. Die Deienmooser Gretle Band aus Bankholzen sowie die Guggemusiken Dorfchübler Goldach und Schtägge Näschter aus Honstetten heizten dem Publikum ein und sorgten für gute Stimmung.

Mit Sängerin und Sänger heizte die „Deidelmooser Gretle Band“ dem Publikum ein. | Bild: Claudia Ladwig

Neben den Umzugsteilnehmern kamen auch viele andere Narren zum Feiern. Bis drei Uhr am Morgen dauerte das Fest, bei dem ein Großteil der Mitglieder der Wahlwieser Stierzunft als Helfer im Einsatz war. Unmittelbar nach dem Fest wurde mit dem Aufräumen begonnen. Und schon am Nachmittag waren die letzten Spuren beseitigt.

Die Polizei meldet für den Nachtumzug einige Vorkommnisse. So soll ein Traktor im Lauf der Nacht gestohlen worden sein, nachdem er in einen Unfall verwickelt wurde, liegen gelassen. Es gab mehrere Streitigkeiten, zwei Personen wurden leicht verletzt, Polizisten sollen beleidigt worden sein und ein Anhänger mit Graffiti beschmiert.