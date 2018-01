Stockach 103 Jahre Lebensgeschichte

Frieda Mayer ist die älteste in Orsingen lebende Person. An Dreikönig feiert die gebürtige Nesselwangenerin ihren Geburtstag.

Vor Frieda Mayer liegt ein Album. Ein Fotoalbum, das voll ist mit Erinnerungen – von den wichtigen Momenten ihres Lebens, den freudigen, traurigen und aufreibenden. Die Fotos füllen viele Seiten, denn Frieda Mayer, die heute im Da-Heim in Orsingen, einer privaten Pflegeeinrichtung, ihren Lebensabend verbringt, wird am 6. Januar 103 Jahre alt. Wie sie das geschafft hat? "Immer zulaufen und nicht jammern", erzählt sie lächelnd.

Frieda Mayer blickt heute zurück auf ein langes, ein bewegtes, ein entbehrungsreiches Leben. Alles begann 1915, zu einer Zeit, als der Erste Weltkrieg tobte und Deutschland das erste Mal in Trümmern lag. In Nesselwangen nahe Überlingen wurde sie geboren. Dort wuchs sie auf, besuchte die Schule, lernte ihren späteren Ehemann Josef Mayer kennen und lieben, brachte zwei gemeinsame Kinder zur Welt und führte fortan mit ihrem Gatten den gemeinschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb.

Nur wenige Jahre nach der Hochzeit 1943, der Zweite Weltkrieg war im vollen Gange, beorderte man Josef Mayer an die Ostfront. Er überlebte und kehrte nach Ende des Krieges zurück aus russischer Gefangenschaft. 1961 aber starb Josef Mayer überraschend infolge eines Verkehrsunfalls. Die Familie, Mutter Frieda sowie die Kinder Josef und Erika, mussten sich von nun an alleine durchkämpfen. "Es war eine schwere Zeit", erinnert sich Tochter Erika Kempter. "Für uns aber auch für meine Mutter." Aber Frieda Mayer kannte es nicht anders. "Schaffen, das war mein Leben", erinnert sie sich. Für sie ging es immer weiter, denn der Bauernhof musste weiter betrieben, die Tiere weiter versorgt werden.

Als es dann aber irgendwann doch nicht mehr ging, zog Frieda Mayer nach Raithaslach zu Tochter Erika und Schwiegersohn Max Kempter. Das war 1985. Dort lebte sie bis ins hohe Alter. "Meine Mutter war in Raithaslach immer sehr aktiv", erinnert sich Tochter Erika Kempter: "Sie feierte die Feste, wie sie fielen." – "Ein weiterer Grund, warum ich so alt geworden bin", fügt Frieda Mayer lächelnd hinzu. Vor etwas mehr als einem Jahr dann, das hohe Alter hatte bereits seine Spuren hinterlassen, entschloss sie sich selbst zu dem für sie wohl schwersten Schritt: Sie ging in die Pflegeeinrichtung in Orsingen. "Auch um meine Tochter und meinen Schwiegersohn zu entlasten", erzählt sie.

Hier, im Aufenthaltsraum des Da-Heims, sitzt Frieda Mayer heute vor ihren Erinnerungen. Den zahlreichen Fotos, die es ihr ermöglichen, auf ein bewegtes Leben zurückzublicken. Auf die traurigen Momente wie den Tod ihres Mannes, aber auch auf die großen Freuden wie die gemeinsame Hochzeit, die Geburt der eigenen Kinder und Enkel. Von denen hat Frieda Mayer vier an der Zahl. Und sechs Urenkel lauschen auch heute noch gerne und gespannt, wenn ihre Uroma Geschichten aus einem Jahrhundert Leben erzählt. "Die Kinder sind immer ganz erstaunt von dem großen Fundus an Wissen, den meine Mutter besitzt", erklärt Tochter Erika Kempter. Denn Frieda Mayers Geist ist auch heute noch klar. Sie freut sich auf das Fest, das ansteht. Ihr Fest.

