Auf dem Hardtring in Stockach ist am Mittwochnachmittag ein Unfall passiert, teilte die Polizei mit. Demnach sei eine 34-jährige Frau mit ihrem Hyundai in Richtung Zollbruck unterwegs gewesen. Zeitgleich sei ein 60 Jahre alter Mann mit seinem BMW aus seinem Grundstück auf den Hardtring gefahren und dabei mit dem Auto der Frau kollidiert.

Laut Polizei sei bei der Kollision ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro an beiden Fahrzeugen entstanden.