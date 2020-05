Frau Schrodin, Herr Keller-Fröhlich, Musik war noch nie so leicht zugänglich – Playlist raussuchen und los geht‘s. Wo liegt der Reiz von Live-Musik?

Keller-Fröhlich: Ich glaube, für aktive Musiker macht das Gemeinschaftsgefühl viel aus. Es macht einen einfach glücklich, gemeinsam etwas zu reißen und Erfolge zu feiern. Und ein Musiker hat ein Hobby, von dem er lange zehren kann.

Der Musikverein Winterspüren wird 100 Jahre alt. Wo lagen die Anfänge?

Keller-Fröhlich: Grundsätzlich ging es ganz einfach los. Vor 100 Jahren haben sich ein paar Leute getroffen und den Musikverein gegründet. Das war eine Zeit, in der viele Musikvereine in der Region entstanden sind, und so kam diese Idee auch nach Winterspüren. Damals waren das zehn bis 15 Männer. Und die mussten sich damals die Instrumente suchen – und jemanden, der ihnen beibringt, wie man sie spielt.

In den 100 Jahren hat sich das Repertoire des Musikvereins verändert.

Keller-Fröhlich: Auf jeden Fall, das Repertoire geht mit der Zeit. Wir wollen dabei auf die verschiedenen Interessen unserer Zuhörer eingehen. Da Blasmusik sehr vielseitig ist, spielen wir alles von traditionell bis hin zu Musicals, Pop und Rock.

Rund um den 1. Mai hätte der Verein das Jubiläum groß feiern wollen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung abgesagt werden, genau wie der Festakt, der für den 15. März geplant war. Wie groß war die Enttäuschung?

Schrodin: Die Enttäuschung war natürlich groß. Die Pandemie und ihre Auswirkungen trafen uns nur ein paar Tage vor dem geplanten Festakt. Alles war vorbereitet. Auch bei den Planungen für das große Maifest befanden wir uns mitten in der heißen Phase, als klar wurde, dass wir die Veranstaltung absagen müssen.

Auf dieser Wiese hätte das Fest zur Feier von 100 Jahre Musikverein Winterspüren steigen sollen – stattdessen blühen dort ungestört die Blumen. | Bild: Musikverein Winterspüren

Wie viele Stunden an ehrenamtlicher Arbeit sind schon in die Vorbereitung geflossen?

Keller-Fröhlich: Die Vorbereitungen für das Maifest liefen über einen Zeitraum von gut eineinhalb Jahren. Ein etwa zehnköpfiges Organisationsteam, bestehend aus Mitgliedern von Musikverein und Narrenverein, war intensiv mit Aufgaben verschiedenster Art beschäftigt. Auch der Festakt erforderte intensive Vorbereitungen, so wurde zum Beispiel unter anderem eine neue Vereinschronik erstellt. Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Stunden sich hier insgesamt angehäuft haben, aber ich gehe von einer vierstelligen Zahl aus.

Konnten Sie die gebuchten Gruppen und all die anderen Reservierungen einfach so absagen?

Keller-Fröhlich: Es hat uns auch nochmal einige Anstrengung gekostet, alles abzusagen beziehungsweise bis wir alles rückabgewickelt haben. Technisch gesehen war es nicht allzu schwer, jedoch tat es schon weh, das mühsam Organisierte so kurz vor dem Ziel abzublasen.

Wollen Sie die Jubiläumsfeier später nachholen, im Herbst zum Beispiel? Oder feiert der MV Winterspüren dann das 101-Jährige?

Keller-Fröhlich: Die Ereignisse zu Beginn der Pandemie im März haben uns geradezu überrollt. Wir waren danach beschäftigt, alles in die Wege zu leiten, um den Festakt und das Maifest abzusagen. Danach kamen dann gleich die Kontaktbeschränkungen, wodurch wir seither nicht mehr die Gelegenheit hatten, uns zu treffen und alles zu besprechen. Wie alle wichtigen Entscheidungen werden wir auch diese Frage zu gegebener Zeit im Team besprechen und eine Entscheidung treffen. Ob und, falls ja, wann wir einen neuen Anlauf wagen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Für das große Zeltfest scheint mir ein Nachholtermin noch in diesem Jahr nahezu ausgeschlossen. Bei günstiger Entwicklung der Pandemie wäre es schön, wenn wir den Festakt noch in diesem Jahr verwirklichen könnten.

Bedeutet die Absage auch eine finanzielle Einbuße? Oder ist dem Verein eher ein wirtschaftliches Risiko erspart geblieben?

Keller-Fröhlich: Die Ausgaben, die wir im Vorfeld aufwenden mussten, wie zum Beispiel für Werbematerialien, sind erstmal verloren. Auch die entgangenen Erlöse aus der Veranstaltung fehlen uns bei der Finanzierung unserer Vereine. Von daher haben wir sicherlich auch finanzielle Einbußen durch die Absage. Durch die Tatsache, dass die Absage durch höhere Gewalt erfolgte, müssen wir nach jetzigem Stand aber nicht mit Schadensersatzforderungen von Lieferanten und Vertragspartnern rechnen.

Schrodin: Wie der Musikverein die derzeitigen Einschränkungen finanziell insgesamt überstehen wird, hängt davon ab, wie lange und wie intensiv diese gelten. Wie jeder Verein haben wir laufende Fixkosten, die wir etwa durch Bewirtungseinnahmen unserer Veranstaltungen, durch Gagen für Auftritte oder Eintrittsgelder unserer Konzerte bestreiten. Das sind alles Dinge, die derzeit nicht möglich sind.

Musikproben sind in Zeiten von Corona ja ebenfalls nicht möglich. Wie sorgen Sie im Verein für den Zusammenhalt?

Keller-Fröhlich: Je länger diese Leerlauf-Zeit geht, desto mehr stellt man sich schon die Frage, wie der Vereinsalltag nach der Corona Krise aussieht? Werden alle Mitglieder auch nach dieser Zäsur wiederkommen? Bis es soweit ist, versuchen wir, den Kontakt zueinander über Online Netzwerke zu halten. Die sogenannte „Klopapier-Challenge“ macht derzeit die Runde, bei der Vereine aufgefordert werden, lustige Videos zu erstellen, um wiederum andere Vereine dazu zu animieren, es ihnen gleichzutun. Auch solche Dinge helfen dem Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.

Gibt es Proben im virtuellen Raum per Video-Konferenz?

Schrodin: Eine ganze Musikprobe virtuell abzuhalten ist sehr schwierig. Allein das Tempo zu synchronisieren ist so sehr schwer.

Was macht der Musikverein im Jahresverlauf in seinem Dorf?

Keller-Fröhlich: Da gibt es an weltlichen Anlässen die Feste und Frühschoppen und bei kirchlichen Anlässen wie beim Weißen Sonntag oder an Fronleichnam sind wir auch dabei. Natürlich begleiten wir an der Fasnacht den Narrenverein. Und immer Anfang Dezember spielen wir unser Jahreskonzert.

Schrodin: Unser jährliches Kirbefest und die wöchentlichen Proben, die momentan pausieren, gibt es natürlich auch noch. Auch wenn unser Jubiläumsfest leider nicht wie geplant stattfinden kann, wird es hoffentlich wieder ein Jahreskonzert geben. Hierbei ist ebenfalls eine Besonderheit geplant.

Keller-Fröhlich: Dabei bekommen wir auch die Pro Musica-Plakette der Bundesrepublik Deutschland, die an Musikvereine vergeben wird, die 100 Jahre alt sind.

Und welche anderen besonderen Anlässe gab es zuletzt?

Schrodin: Wir haben auch Auftritte, die weiter entfernt stattfinden. Im April 2019 waren wir zum Beispiel in Alttann bei Kißlegg. Das sind dann besondere Gelegenheiten, die uns Musikern immer lange im Gedächtnis bleiben.

Keller-Fröhlich: Zum Tag der Blasmusik sind wir schon im Europa-Park aufgetreten. 2018 haben wir beim Wertungsspiel des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee in der Kategorie Oberstufe mit der Wertung sehr gut abgeschlossen.