80 Stockacher Bürger sind zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands nach dem Ersten Weltkrieg in die Partnerstadt La Roche sur Foron gefahren. Dabei waren Vertreter von Stadtverwaltung, Gemeinderat und Zivilgesellschaft, eindrücklich zeigten sich teilweise lang anhaltende Freundschaften. Eindrücke von der Reise in die Partnerstadt südlich des Genfer Sees.

Die drei Bürgermeister legen einen Kranz zum Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs nieder: Sébastien Maure Zweiter von links, Mariella Biollino und Rainer Stolz (rechts).

Ein Teil der Stockacher Delegation, darunter die Gemeinderäte, besichtigte die neuesten kommunalen Einrichtungen der Stadt.

In der Mediathek.

La Roche sur Foron hat rund 12.000 Einwohner und liegt im im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Der Ausblick auf die herbstlich gefärbte Landschaft ist bezaubernd.

Stehende Ovationen und die Europahymne als Zugabe – das Gemeinschaftskonzert begeistere.

Die Gedenkfeier fand vor dem Rathaus der Partnerstadt La Roche sur Foron statt.

Bürgermeisterin Mariella Biollino.

Die Orchchester der drei Städte Stockach, Candelo und La Roche praktizierten Einigkeit. Sie spielten nachmittags und abends gemeinsam.

Das gemeinsame Konzert fand nach nur einer Stunde gemeinsamens Probens statt. Im Wechsel dirigierten die drei Leiter aus La Roche, Candelo und Stockach.

Bild: Claudia Ladwig

Die Bürgermeister von Stockach, Rainer Stolz, und La Roche sur Foron, Sébastien Maure, wollen die Freundschaft ihrer Städte weiterhin mit Leben füllen. Die Gastgeber taten alles, damit ihre Gäste aus Deutschland und Italien sich wohl fühlten.

Schüler unterschiedlichen Alters nahmen musikalisch und in Wortbeiträgen an der Gedenfeier teil.

Nach der offiziellen Feier ging es bei "Oh when the Saints" ausgelassen zu.

Bürgermeister Sébastien Maure bei seiner Rede.

Bürgermeister Rainer Stolz.

Bei der Ankunft gab es für die deutschen und italienischen Gäste ein leckeres Willkommens-Büffet.

