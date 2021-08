Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Holzwand im Schulhof der Gemeinschaftsschule an der Kirchstraße in Steißlingen beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zu einem Farbstift gegriffen haben. Dabei handle es sich möglicherweise um Jugendliche oder Schüler der Gemeinschaftsschule, die sich am Freitag in den späten Abendstunden auf dem Schulhof aufgehalten haben.

Die Polizei Steißlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise an Telefon (0 77 38) 97 014