von Susanne Schön

Auch Landrat Zeno Danner hatte keine verlässliche Antwort auf die Frage: „Wann kommen die Flüchtlinge nach Steißlingen?“ In der Sitzung des Steißlinger Gemeinderats betonte er, dass der Landkreis den engen Kontakt zu den Kommunen suche, um Lösungen zu finden. „Wenn wir eine Halle akquirieren, dann hat das einen großen Einfluss auf das Vereinsleben, das ist uns bewusst“, sagte Danner. Doch sei die Anzahl der Flüchtlinge doppelt so groß wie bei während der Flüchtlingskrise 2015/2016 und zudem der Krieg in der Ukraine unvorhersehbar gewesen.

Zahlen können sich schnell wieder ändern

Die Zahlen, die er und die Leiterin des Amts für Migration und Integration, Monika Brumm, dabei hatten, sprachen für eine Entspannung. „Doch beim aktuellen Verlauf kann sich das sehr schnell wieder ändern. Und dann müssen wir vorbereitet sein.“ Die unsichere Lage und die intransparenten Planungen von Land und Bund machten Planungen auf der Landkreisebene und damit auch auf der kommunalen Ebene schwer, so Danner.

Diese Beschlüsse wurden getroffen Seeblickhalle Die Gemeinde Steißlingen steht zu ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und erklärt sich bereit, den Landkreis bei der vorläufigen Unterbringung der mehrheitlich ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen. Dafür stellt sie im Bedarfsfall die Nutzung der Seeblickhalle in Aussicht und erklärt sich einverstanden, dass das Landratsamt notwendige Planungen vornimmt. Vor der tatsächlichen Belegung der Seeblickhalle beschließt der Gemeinderat hierüber, im Bedarfsfall in einer Sondersitzung. Forderung Steißlingen fordert die Landes- und Bundesebene auf, Lösungsstrategien für einen weiter anhaltenden Zustrom an Flüchtlingen zu erarbeiten und die Kommunen organisatorisch, finanziell und personell zu entlasten.

Hegau Jetzt also doch! Auf den Festzeltplätzen in Tengen und Hilzingen sollen Notunterkünfte entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Fasnacht muss eine neue Heimat finden, wenn die Halle wegfällt

Die Kommunalpolitiker suchten schon vor der Sitzung das Gespräch mit den Vereinen. Denn die Vereine seien angeschlagen, wusste nicht nur Steißlingens Bürgermeister Benjamin Mors. „Drei Jahre keine Fasnacht, ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll“, fügte Gemeinderätin Stefanie Blickle an. Doch speziell der Narrenverein muss bei der Fasnachtsplanung in Vorleistung gehen und in den nächsten Tagen Verträge unterschreiben. Veranstaltungsort wäre die Seeblickhalle. Diese, so war man sich einig, ist besser für die Flüchtlingsunterbringung geeignet als die Mindlestalhalle.

Betretene Gesichter: Steißlingens Kämmerin Nadja Scheffel, Hauptamtsleiter Roland Schmeh und Bürgermeister Benjamin Mors sowie Landrat Zeno Danner und die Leiterin des Amts für Migration und Integration Monika Brumm (von links) im Gemeinderat. | Bild: Susanne Schön

Sie ist zwar etwas kleiner, doch als Mehrzweckhalle braucht sie kaum Umrüstungen. So kann hier vor allem die Küche genutzt werden und können aufwändige Erdarbeiten entfallen. Während das Konzert des Musikvereins am 12. November noch in der Seeblickhalle stattfinden kann, werden für die Fasnacht auch alternative Szenarien entwickelt.

Leichtbauhalle soll Seeblickhalle wieder frei machen

Sicher ist: Wenn eine Halle für die Flüchtlingsunterbringung genutzt wird, wird dies die Seeblickhalle sein. Darum laufen hier auch Planungen zur Vorbereitung an. Demnach soll sie in vier bis fünf Wochen in Betrieb genommen werden können. Zeitgleich wird ein Bauantrag für eine Leichtbauhalle im Gewerbegebiet „Vor Eichen“ forciert.

Engen Statt Abriss: Die alte Stadthalle in Engen wird vorübergehend 132 Flüchtlinge aufnehmen Das könnte Sie auch interessieren

Die Halle könnte Ende Januar stehen und rund 200 Flüchtlingen Platz bieten. Dann wäre die Seeblickhalle wieder frei. Die Betreuung der Unterkunft soll von Mitarbeitern des Amts für Migration und Integration übernommen werden, dazu gehören beispielsweise Heimleitung, Sekretariat, Hausmeister und Sozialer Dienst. Die Kleinkindbetreuung ist kommunale Aufgabe. Vermutlich wird vor Ort eine Spielgruppe eingerichtet, da die Familien nur für einen kurzen Zeitraum bleiben.

Vermieter haben unrealistische Preisvorstellungen

Zudem wird nach Kapazitäten für die Anschlussunterbringung gesucht. Bürgermeister Benjamin Mors bedankte sich bei den vielen Bürgern, die bereits Wohnraum zur Verfügung gestellt hätten. Eine Unterbringung in vorhandenen Hallen, Hotels oder anderen Gebäuden sei nicht leicht zu finden, berichtete Landrat Danner. Zudem habe mancher Vermieter unrealistische Preisvorstellungen. Trotzdem freue man sich im Landratsamt auf Angebote; um selbst kleine Objekte zu suchen, fehle dem Landratsamt die Kapazität.

In Steißlingen laufen die Planungen, wie man die Mindlestalhalle optimal belegen kann, falls die Seeblickhalle ausfällt. Gemeinderat Klaus Hettesheimer verwies auf einen Brief des TuS, der die Midlestalhalle hauptsächlich nutzt: „Es wird kein Verein im Regen stehen gelassen, wir rücken zusammen“, sagte er.

Zumal man jetzt bereits einer Badmintongruppe aus Radolfzell Platz in der Seeblickhalle angeboten hat, weil diese zugunsten der Flüchtlingsunterbringung auf ihren gewohnten Trainingsplatz verzichte. Lukas Fehringer und andere Gemeinderäte betonen, es sei wichtig, dass die Vereine auf kommunale Unterstützung zählen können.