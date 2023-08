Im Schützenverein aktiv zu sein, gilt in diesen Zeiten nicht unbedingt als bewundernswertes Hobby. Dennoch sind aktuell gut 1,4 Millionen Mitglieder in rund 15.000 angegliederten Vereinen im Deutschen Schützenbund (DSB) aktiv. Die Sportschützen sind somit im viertgrößten Sportverband Deutschlands organisiert.

Einer davon ist Karl-Heinz Schmid. Seit 40 Jahren fasziniert ihn das Hobby, möglichst treffsicher ein Projektil ins Ziel zu bringen. In dieser Zeit sei er ein tatkräftiger und zuverlässiger ehrenamtlicher Helfer im Steißlinger Schützenverein gewesen, attestieren ihm die Vereinsmitglieder – und der Vorstand hat ihn zur Ehrung vorgeschlagen. Aber nicht nur dafür hat Steißlingens Bürgermeister Benjamin Mors ihm jetzt die Landesehrennadel ans Revers heften können.

Seine Meriten habe er sich beim Sportschützenverein (SSV) Steißlingen zunächst als Jugendleiter und später als sportlicher Leiter verdient. Darüber hinaus habe er Jugendfreizeiten organisiert und eine Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Steißlingen aus der Taufe gehoben. Spendenaktionen für die Nachsorgeklinik Tannheim waren ihm ebenso ein Anliegen wie sein Engagement für die Kriegsgräberfürsorge – und das ebenfalls seit Jahrzehnten.

Er bildete auch Jugendliche aus

Die Überreichung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an ihn wurde zu einem Höhepunkt anlässlich des Sommerfests zum 66-jährigen Bestehen des Schützenvereins, zu dem auch ein großes Jugendprogramm aufgelegt wurde. Die Jugendarbeit war Schmid stets wichtig. Als Jugend- und Sportleiter ist es ihm aber auch immer darum gegangen, die richtigen Ziele ins Visier zu nehmen.

Auszeichnungen für weitere langjährige Mitglieder Der Vizepräsident des Südbadischen Sportschützenverbandes Klaus Bautz war extra angereist, um zwei Schützen des Vereins mit Goldenen Ehrennadeln auszuzeichnen. Dietmar Gadde erhielt diese für 50 Jahre Mitgliedschaft im DSB (Deutscher Schützenbund). Der erfolgreiche Sportschütze und passionierte Skatspieler war immer für den Verein da, unter anderem investierte er für den Bau der Sportstätten 331 Arbeitsstunden. Für 60 Jahre Mitgliedschaft im DSB wurde Winfried Kuppel ausgezeichnet, der nicht nur erfolgreicher Schütze ist, sondern in vielen Funktionen für den Verein aktiv war, unter anderem fünf Jahre lang als Schriftführer. Schließlich oblag es dem Vereinsvorsitzenden Manfred Kuppel, eine Reihe verdienter Mitglieder des SSV Steißlingen mit silbernen und goldenen Ehrennadeln für deren langjährige Mitgliedschaft und ehrenamtliche Tätigkeit auszuzeichnen. (ev)

Wer schießen will, muss viele Regeln befolgen

Um Missbrauch mit Waffen zu verhindern, gilt in Deutschland traditionell ein sehr restriktives Waffenrecht. Um eine Waffe besitzen beziehungsweise führen zu dürfen, sollte der Träger nicht nur volljährig sein, sondern auch die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Sachkunde nachweisen können. Bei Kindern gilt laut Verband bis 13 Jahren die Einschränkung Druckluft- oder Federdruckwaffen, ab 14 Jahren ist der Sport nur unter Obhut einer zur Kinder- und Jugendarbeit geeigneten Person erlaubt.

Dabei gelte, dass im Schützenverein weit mehr gelehrt werde als nur das Schießen. Das oberste Ziel der Jugendarbeit sei es, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ihr soziales Verhalten zu schulen und anzuregen.

Verein hat eine lange Tradition

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger hob das große Engagement und den damit verbundenen Zeitaufwand zum Wohle der Gesellschaft hervor und lobte insbesondere die Jugendarbeit des Steißlinger Vereins. Sowohl in der Wettkampf- als auch in der Breitensportebene sei der Verein aktiv. Auch Bürgermeister Mors gratulierte und lobte das ehrenamtliche Engagement. Seit 1957 bildet der SSV Steißlingen seine Mitglieder an der Waffe aus. Heute steht den Schützen eine moderne elektronische Standanlage zur Verfügung, die der Verein Interessierten auch zu Probetrainings anbietet.