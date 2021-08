„Ich mache bei den Kinderbibeltagen mit, weil es Spaß macht und wir schöne Sachen machen“, sagt die zehnjährige Anna-Lara Hudcek. Timo Steinert und Sophie Schwarzkopf finden toll, dass sie so viele Spiele machen dürfen, ein eigenes T-Shirt gestaltet haben und zusammen sind. Die Bibeltage standen unter dem Motto „Du bist wertvoll“. „Im Mittelpunkt steht das Gleichnis vom verlorenen Schaf“, erklärt Gemeindeassistentin Nicole Tutuianu von der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau. Isabel Regamha-Rothweiler war die Organisatorin vor Ort. Acht Jugendliche und Mütter waren als Betreuerinnen dabei. Die Botschaft der Tage sei, dass jeder wichtig sei, dass Gott 99 Schafe stehen lasse, um nach dem einen, verlorenen zu suchen, so Tutuianu. Am Anfang der drei Tage wurde von jedem Kind ein Foto gemacht, dessen Rahmen die Kinder selbst gestalten. Es gab Kennenlernspiele, Gottesdienste und eine Schnitzeljagd. „Spiel, Spaß und Kreativität stehen an den drei Tagen im Vordergrund“, so Tutuianu.