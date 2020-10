von Susanne Schön

In Steißlingen ist das Klemenzenfest normalerweise eine Möglichkeit unterschiedlichste Kultur zu genießen. Das verdanken die Besucher dem Kunst- und Kulturkreis. Doch hatte dieser in diesem Jahr diesbezüglich nichts zu tun und auch beim Weihnachtsmarkt können keine Kunstwerke ausgestellt werden.

Hubert Zimmermann ist einer der drei Bildhauer im Kunst- und Kulturkreis. Er gründete die „Baumgruppe“, die aus einer Ausstellung entstanden ist und der Künstler der Region angehören. Sie treffen sich einmal im Monat. Hier entstand auch die Idee, das Haus in der Langen Straße vor dem Abbruch mit Kunst zu beleben. Die Ausstellung war ein großer Erfolg. Die Künstler sicherten sich Balken und gestalteten nun einen „Kleinen Kunstweg“. Dieser wird erst am 25. Oktober abgebaut und ist solange noch öffentlich zugänglich.

Hubert Zimmermann vermisst Instinkt der Menschen

Offen war auch das Atelier von Hubert Zimmermann am 3. und 4. Oktober. Hier konnte man die ungebrochene Schaffenskraft des 92-Jährigen bestaunen. Gerne gab er in sein Lebenswerk und seine Gedankenwelt Einblick. „Ich muss nicht mehr in der Berufswelt aktiv sein und habe daher Zeit, mich mit der Welt auseinanderzusetzen“, freut er sich.

Dabei bemängelt er, dass die Menschen vor lauter Verstand die Instinkte vergessen hätten. Obwohl er in seinen Werken in geometrischen Formen schwelgt, folgt er dabei auch seinen Instinkten. Er sieht zum Beispiel die Form im Material. Auf die Frage eines Besuchers: „Woher hast du deine Ideen?“ antwortet Zimmermann: „Ich habe meine Ideen in der Nacht. Es ist auch hilfreich, nicht gleich aufzustehen und noch nachzuspüren, was man geträumt hat.“

Mit „Corona in Quarantäne“ bereichert Hubert Zimmermann den „Kleinen Kunstweg“ in Steißlingen. | Bild: Susanne Schön

Auch wenn die Finger nicht mehr so beweglich sind wie früher, steckt Hubert Zimmermann noch immer voller Tatendrang und Ideen. Davon überzeugten sich am Wochenende nicht nur Steißlinger. Den ganzen Tag über kamen Interessierte, viele besuchten auch den „Kleinen Kunstweg“. Hier hängt sein Kunstwerk „Corona in Quarantäne“ in einem Apfelbaum und verbindet so Leben und Geometrie.