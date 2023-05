Etliche Gemeinderäte stören sich an der digitalen Werbetafel, die neuerdings an der Singener Straße aufgestellt wurde, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich wurde. Das Gremium hatte sich in eine vorangegangenen Sitzung gegen eine solche Anlage ausgesprochen und ihr das gemeindliche Einvernehmen widersagt. Doch das Landratsamt genehmigte die Anlage. „Die Werbeanlage macht die Ein- und Ausfahrt auf die Ortsdurchfahrt gefährlich“, betonte Gemeinderat Hugo Maier, der von einem Bürger darauf hingewiesen wurde, dass es beinahe zu einem schweren Unfall gekommen wäre, weil ein Rad fahrendes Kind übersehen wurde.

Bürgermeister Benjamin Mors versprach den Ratsvertretern, nochmals den Kontakt zur Genehmigungsbehörde zu suchen, denn auch er findet das Sichtfeld durch die Werbeanlage eingeschränkt. Zudem sei nicht von der Hand zu weisen, dass Verkehrsteilnehmer durch die Werbung abgelenkt werden.