von Susanne Schön

Die Weihnachtszeit wäre ohne Weihnachtsmärkte unvorstellbar. Und die vielen Weihnachtsmärkte im Hegau wären ohne das Engagement der örtlichen Vereine kaum realisierbar. So auch in Steißlingen, wo der Weihnachtsmarkt ohne Vereine wohl unmöglich wäre. Das fängt schon bei der Organisation an, denn Ausrichter ist der Gewerbeverein.

Beim Vorsitzenden Hugo Maier laufen auch in diesem Jahr wieder die Fäden zusammen. Nach der intensiven Vorbereitung startet der Steißlinger Weihnachtsmarkt am Samstag, 10. Dezember, um 13 Uhr und bis zu seinem Ende um 19 Uhr gibt es viel zu entdecken.

Von 13 bis 19 Uhr ist für die Besucher des Steißlinger Weihnachtsmarkts im Ortskern rund um den Herrentorkel viel geboten (Archivbild). Vereine, Unternehmer und Privatleute bieten ein abwechslungsreiches Angebot. | Bild: Susanne Schön

Traditionelle vorweihnachtliche Stimmung ist in Steißlingen Trumpf. Die Weihnachtscombo des Musikvereins, dessen Jungmusiker und die Alphornbläser aus Beuren an der Aach wollen musikalische Höhepunkte setzen. Für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen dann auch die Hütten rund um den Torkel sowie der historische Herrentorkel selbst, in dem sich viele Angebote finden.

Handgemachte Angebote als Weihnachtsgeschenk

Die 44 Stände gehen an vom Gewerbeverein ausgewählte Händler, deren Waren sowohl erlesen als auch meist handgemacht sind. Hier wird sich also manches individuelles Weihnachtsgeschenk finden. Wärmen kann man sich bei Speisen und Getränken oder am Feuer. Dessen warmer Schimmer wirkt vor allem im Dunkeln bezaubernd.

Regional ist auch die lebendige Krippe. Im Herzen des Herrentorkel bauen die Mitglieder des Gewerbeverein ein Gehege für die Schafe von Stefan Streit. „Außer zum Schauen gibt es auch etwas zu hören: Kinderbuchautor Alexander Wimmi aus Wahlwies liest aus einem seiner phantasievollen Kinderbücher“, lädt der Vorsitzende des Kunst- und Kulturkreis, Gunther Roos in den Herrentorkel ein. Den Kunst- und Kulturkreis findet man dieses Jahr auf der Bühne und nicht im Keller.

Händler und Besucher haben beim Steißlinger Weihnachtsmarkt immer gute Laune (Archivbild). Den Rahmen dazu schafft der Gewerbeverein. | Bild: Susanne Schön

Auch die Gemeinschaftsschule will ihres zum Gelingen beitragen. Die Schüler basteln fleißig im Vorfeld und wollen am Samstag mit dem Duft von frischgebackenen Waffeln zum Verweilen einladen.

Der Weihnachtsmarkt in Steißlingen ist ein traditioneller Markt (Archivbild) in besonderem Ambiente und abwechslungsreichem Rahmenprogramm. | Bild: Susanne Schön

Für die Steißlinger geht es dann mit dem Schein der Weihnachtsbeleuchtung im Ortskern vorbei an den ersten geöffneten Fenstern der „3. Steißlinger Adventsfenster“. Auch hier engagieren sich die Steißlinger und bringen etwas vorweihnachtlichen Glanz in die Herzen der Menschen.