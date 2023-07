Die ursprüngliche Idee zum „Diner en blanc“ kommt aus Frankreich. Wer könnte da ein passender Ausrichter sein, als der Deutsch-Französische Club (DFC)? So trafen sich denn auch rund 50 Steißlinger oberhalb des Orts auf der grünen Wiese, um gemeinsam einen Abend zu verbringen. Die Präsidentin des DFC Steißlingen, Annette Loosen, hatte sich diesen Platz gewünscht: „Von hier hat man so eine wunderbare Sicht auf Steißlingen und in den Hegau.“

Das fanden auch alle weiß gekleideten Besucher, die an einer langen weißen Tafel Platz nahmen um ihre mitgebrachten Speisen zu verzehren. Dazu verwöhnten Reinhard Stehle, Jürgen Waidele und Volker Wagner musikalisch auf hohem Niveau. Die Mitglieder des DFC freuten sich, dass eine so harmonische, gute Stimmung herrschte. Mit den weißen Hussen für Biergarnituren begann die Idee zum Diner en blanc, wusste die stellvertretende Präsidentin, Stefanie Maier, zu berichten: „Wir haben sie mal für einen Schüleraustausch angeschafft und fanden ein ‚Diner en blanc‘ eine gute Idee, um sie weiter zu nutzen.“ Wie gut passt es da, dass es am Montag darauf wieder einen Schüleraustausch in Steißlingen gibt. Auch diesen begleiten die Mitglieder des DFC intensiv. Denn es geht um die interkulturelle Verständigung, die in Europa lange Garant für Frieden war.

Annette Loosens Liebe zum Wein und ihre Französischkenntnisse machen sie zu einer passenden Botschafterin zwischen beiden Ländern. „Ich bin nach Steisslingen gezogen und wollte mich einbringen“, sagt sie. Sie verbinde eine tiefe Freundschaft „mit unserem Partnerverein und vielen Bürgern in St. Palais. So war es konsequent, dass ich die Aufgabe und Verantwortung als Präsidentin übernommen habe und seitdem zusammen mit meiner tollen Vorstandschaft das Geschehen lenke.“