von Sandra Bossenmaier

Für Katholiken stellt sich schon heute die Frage, wie die Situation in den Kirchengemeinden in vier Jahren sein wird. Wie von der Erzdiözese Freiburg bekannt gegeben wurde, soll dann eine Pfarrei rund 50.000 Mitglieder zählen und es wird einen leitenden Pfarrer geben.

Es soll dann zwar weitere Pfarrer und pastorale Mitarbeiter geben, doch eine Frage drängt sich auf: wie lange wird es genügend Hauptamtliche für die anstehenden Aufgaben geben? Zweifelsohne wird man auf das ehrenamtliche Engagement von Gemeindemitgliedern angewiesen sein. Gemeindeteams sollen dann das kirchliche Leben vor Ort mitgestalten.

So könnte es funktionieren

Mitglieder der Gemeindeteams der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau tauschten sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER aus und machten deutlich: Sie wollen für die Kirche vor Ort präsent sein und diese lebendig halten.

Die Zeiten, als das Gemeindeteam ein Festkomitee war, seien vorbei, blickt Ute Zimmermann-Bormacher auf mehrere Jahre ehrenamtliches Engagement in ihrer Kirchengemeinde zurück. Es sei gut gewesen, Feste zu organisieren. Das wolle man nach der Pandemie auch wieder tun. Aber mit der Kirchenentwicklung 2030 und einer damit verbundenen neuen Aufgabenverteilung freue sie sich darauf, den pastoralen Teil der Kirche zu erleben. „Wir kommen heraus aus der Rolle der Festorganisatoren und in die Rolle der Erbauer einer lebendigen Kirche vor Ort“, sagte sie.

Was Pastoral bedeutet

„Pastoral heißt auch, vor Ort mitzudenken“, ergänzt Pfarrer Werner Mühlherr. Ein Gemeindeteam solle Verantwortung übernehmen. Tut es dies nicht, müsse das hauptamtliche Seelsorgeteam die dem Gemeindeteam zugewiesenen Aufgaben übernehmen. In Folge mangelnder Zeit und Kraft werde sich dann vermutlich manch anderes Angebot reduzieren.

Die Reform Die katholische Kirche im Erzbistum Freiburg wird sich verändern. Unter anderem werden die Kirchengemeinden neu geordnet. Drastisch erscheint die Reduzierung der Anzahl der Kirchengemeinden: Bisher gibt es 224 Seelsorgeeinheiten mit etwa 1000 Einzelpfarreien. Für die Jahre 2025/2026 ist die Errichtung von 36 neuen kirchenrechtlich eigenständigen Pfarreien geplant. Die durchschnittliche Größe einer solchen neuen Pfarrei beträgt dann rund 50.000 Katholiken mit einem leitenden Pfarrer sowie pastoralen Mitarbeitern.

Stabilisierung der Teams

Für die nächsten Jahre ist ihm wichtig, dass die jetzt gebildeten und offiziell beauftragten Gemeindeteams stabil werden. Dass diese in den neuen Kirchengemeinden einen guten Stand haben. „Wichtig ist die Pastoral vor Ort“, betonte Pfarrer Mühlherr. Wie groß die neue Pfarrei sei, spiele dabei keine große Rolle.

Wichtig sei, was in den einzelnen Kirchengemeinden geboten werde. Für sein pastorales Handeln gelte daher der Grundsatz: So lokal wie möglich – so zentral wie nötig. Manches sei im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht möglich gewesen.

Bei allen herrscht Unsicherheit

Spürbar war in der Gesprächsrunde, die sich mit Abstand im Freien versammelt hatte, die Unsicherheit vor dem, was kommen wird. „Die Kirche im Dorf soll bestehen bleiben“, wünschte sich Anja Werkmeister. Ein Wunsch von Monika Biedermann ist es, künftig vor Ort als Gemeinschaft bestehen zu können. „Die Aufgaben sollen nicht verschwimmen. Am Ende weiß keiner, was zu tun ist und es findet nichts mehr statt“, war die Sorge von Beate Schönherr.

„Der Kreis um uns wird wohl größer, doch das birgt auch große Chancen“, äußerte Gerald Kopp. In der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gemeindeteams mit dem Seelsorgeteam könne man vieles auf die Beine stellen, um die Kirche vor Ort lebendig zu halten. Als Gemeindeteam müsse man den Rahmen dafür schaffen. Für ihn sei das Christsein wichtig, sagte Kopp. So gut wie möglich solle man dem Beispiel Jesus Christus folgen.