Der DRK Ortsverein Steißlingen-Orsingen ist nicht nur interkommunal. Der Standort der Fahrzeuge und Ausrüstung ist zwar im Feuerwehrgerätehaus in Steißlingen untergebracht, aber das Aufgabenspektrum erstreckt sich auch bis nach Orsingen – und darüber hinaus, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde.

Geehrt wurden langjährig aktive Mitglieder des DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen (von links): Manuel Seidel, Artur Ostermaier, Oliver Kappus, Emma Zeybek und Fritz Grüninger mit dem Vorsitzenden Benjamin Mors und Bereitschaftsleiter Sven Hänsel. | Bild: Susanne Schön

Der DRK-Ehrenvorsitzende Artur Ostermaier, viele Jahre Bürgermeister in Steißlingen, gab einen Überblick zum Projekt „Steißlingen hilft Altenahr“: „Es war ein wunderbares Projekt, welches zeigte, was möglich ist, wenn Menschen zusammenstehen“, fasste er zusammen. Ostermaier stellte in Aussicht, dass man weiter in Verbindung mit den Menschen in Altenahr bleiben und eine Gruppe nach Steißlingen einladen wolle. Eine Unwetterflut hatte den Ort verwüstet.

Viel Geld für die Hilfe wurde im Hegau gesammelt. Das Finanzielle sei dabei über den Ortsverein abgewickelt worden. Für Schatzmeisterin Anja Menzer habe dies reichlich Arbeit gebracht. Ins Schwimmen sei sie aber nicht geraten. Im Gegenteil, wie Manuel Seidel als Vorsitzender des befreundeten DLRG-Ortsvereins berichten konnte: Er überreichte der DRK-Kassiererin das Rettungsschwimmerabzeichen, das sie im vergangenen Jahr absolviert hat.

Treue Kräfte und neue Mitglieder Der DRK-Ortsverein konnte Patricia Ritter, Marie-Sofie Martin, Chiara Salewski, Martina Martin, Christian Hollmann, Matthäus Meis und Benjamin Mors als Neuaufnahmen begrüßen. Zudem gab es einige Ehrungen. Seit fünf Jahren sind Manuel und Korbinian Seidel, Emma Zeybek sowie Luisa Maier im Ortsverein aktiv, seit 20 Jahren Oliver Kappus, seit 30 Jahren Fritz Grüninger und seit 50 Jahren Artur Ostermaier.

Bürgermeister Benjamin Mors lobte als DRK-Ortsvereinsvorsitzender den Einsatz im vergangenen Jahr. „Dem Ortsverein muss das Prädikat gut verliehen werden.“ Der Ortsverein sei nach den Pandemie-Jahren wieder auf den Beinen und man pflege ein gutes Miteinander. Das konnte man auch den Berichten entnehmen.

Steißlingen Steißlingen hilft mit 123.400 Euro im Ahrtal. Doch ein Jahr nach der Flut stockt das Projekt Das könnte Sie auch interessieren

Von den 66 ehrenamtlichen Mitgliedern sind 23 in der Bereitschaft. Der Verein hat Mitglieder und andere fortgebildet sowie bei vielen Veranstaltungen den Sanitätsdienst gestellt und Blutspenden ausgerichtet. So kamen 3299 Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit für Steißlingen und Orsingen zusammen.

Artur und Irene Ostermaier freuten sich als Vertreter des Kleiderladenteams Claudia Zwiebel vom Frauenhaus Singen und Nicole Römer vom Kinderheim St. Peter und Paul je einen Spende in Höhe von 3000 Euro zu übergeben. Das war auch allen andern Vorstandsmitgliedern wie Benjamin Mors (von links) wichtig. | Bild: Susanne Schön

Ein wichtiger Teil ist das 14-köpfige Team des Kleiderladens. Der Ehrenvorsitzende Artur Ostermaier stellte dessen Arbeit vor: „Es war das erfolgreichste Jahr. Wir konnten uns in allen Bereichen steigern.“ So konnten Spenden an das Singener Frauenhaus und das Kinderheim Peter und Paul in Höhe von je 3000 Euro übergeben werden.