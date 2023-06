Nach Tagen des Bangens und Hoffens gibt es nun die traurige Gewissheit: Der 87 Jahre alte Mann, der am Sonntag, 18. Juni, von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt ist, ist tot. Dies teilt das Polizeipräsidium Konstanz in der Nacht zum Samstag mit. Demnach wurde der Mann bei einer Suchaktion am späten Freitagnachmittag auf freiem Feld südlich von Steißlingen aufgefunden.

Laut der Meldung war bei der Suchaktion erneut ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Aufgefunden wurde der Mann demnach allerdings von Suchkräften der örtlichen Feuerwehr. Bei dem 87-Jährigen konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei hat die Federführung in dem Fall übernommen.

Mehrere Suchaktionen blieben erfolglos

Der Mann lebte in einem Pflegeheim in Steißlingen und hat die Einrichtung am Sonntagnachmittag für einen Spaziergang verlassen, von dem er nicht mehr zurückkehrte. Bereits in der Nacht zum Montag, 19. Juni, gab es eine erste Suchaktion mit Rettungskräften, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber, die jedoch ergebnislos blieb. Auch im Verlauf der Woche wurde weiter gesucht, doch auch diese Aktionen blieben erfolglos.

Die Gemeinde Steißlingen und das Seniorenzentrum Helianthum, in dem der Mann lebte, haben mit Aufrufen in den sozialen Medien die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht. Zahlreiche Menschen haben die Suche privat unterstützt, wobei es auch zu Diskussionen darüber kam, ob ausreichend intensiv gesucht wurde. Nun ist klar: Trotz allem konnte der Mann nicht lebend gefunden werden.