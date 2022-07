Bei einem Verkehrsunfall am Morgen des heutigen Dienstag, 19. Juli, ist eine Person verletzt worden – außerdem sorgte der Unfall für einen langen Stau auf der Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz. Der Unfall ereignete sich laut ersten Informationen der Polizei gegen 7 Uhr bei der Anschlussstelle Steißlingen. Laut Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, geschah der Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, beim Fahrstreifenwechsel.

Die Feuerwehr Singen rückte aus, um eine Person zu retten. Laut Feuerwehrkommandant Mario Dutzi wurde das Auto der Frau bei dem Unfall stark beschädigt. Die Frau, die allein in dem Fahrzeug unterwegs war, habe ein Verletzungsmuster gezeigt, das beim Rettungsdienst den Verdacht auf Rückenverletzung hervorgerufen habe. Daher sei die Feuerwehr angefordert worden, um die Fahrerin schonend aus dem Auto zu befreien.

Das Wrack des Kleinwagens nach dem Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte haben die Fahrertür und das Dach entfernt, um die Fahrerin zu befreien. Das Heck wurde durch den Unfall stark verformt. | Bild: Feuerwehr Singen

Dafür haben die Einsatzkräfte laut Dutzi Tür und Dach des Fahrzeugs entfernt. Der Aufprall war so heftig, dass das Heck des Autos stark verformt wurde, wie Bilder vom Unfallort zeigen. Außerdem haben die Feuerwehrleute sich um auslaufende Betriebsstoffe und den Brandschutz an der Unfallstelle gekümmert, wie Dutzi erklärt.

Laut Informationen der Polizei kam die Fahrerin ins Krankenhaus. Durch den Unfall blieb die stark befahrene Bundesstraße in Richtung Konstanz für mehrere Stunden gesperrt. Es entwickelte sich ein langer Stau, in sozialen Medien wurde auch berichtet, dass die Umleitungsstrecken überlastet seien. Laut Polizeisprecherin Rosenthal und Feuerwehrkommandant Dutzi geschah im Stau noch ein weiterer leichterer Unfall, in diesem Fall unmittelbar an der Anschlussstelle.

Ein Feuerwehrauto an der Einsatzstelle. Im Hintergrund ist der Stau auf der B33 zu erkennen. | Bild: Feuerwehr Singen

Gegen 9 Uhr sei dann der Abschleppwagen vor Ort gewesen, gegen 9.30 Uhr habe die letzte Polizeistreife abrücken können, sagt die Sprecherin. Die Straße ist inzwischen wieder frei. Die Singener Feuerwehr wurde übrigens auf der Rückfahrt von einem anderen Einsatz alarmiert. Dabei hatte ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Nordstadt angeschlagen, wie Dutzi erklärt. Ursache dafür sei angebranntes Essen gewesen. Die Feuerwehrleute hätten in der leeren Wohnung den Topf vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet, einen Brand habe es nicht gegeben.