von Susanne Schön

Das Selbstbewusstsein des Gewerbevereins zeigte sich bei der Eröffnungsfeier zum Tag der offenen Tür. So hatten die Vereinsvorderen ewig gleichen Reden vorgebeugt, in dem jeder Redner im Vorfeld ein bestimmtes Thema vorgegeben bekam.

Doch die drängenden Fragen wie Personalmangel und Lieferketten zeigten sich überall. Die über 20 Mitgliedsunternehmen präsentierten sich in ihren Räumlichkeiten ebenso selbstbewusst und am Puls der Zeit. Und trotz der Hitze war das Interesse der Besucher groß.

Schon von Beginn an kommen die Besucher

„Bereits eine halbe Stunde bevor es losging, standen bei uns schon Gäste“, staunte Thorsten Hainmüller. Er fühlt sich am Standort Steißlingen ebenso wohl wie alle, die sich hier in den Industrie- und Gewerbegebieten angesiedelt haben. „

Wir sind seitdem ständig gewachsen“, berichtete er, und eine Führung durch seine Firmenräume und Ausstellungen zeigte auch warum. Seine Firmenphilosophie ist innovativ, nachhaltig und am Menschen orientiert, am Kunden wie am Mitarbeiter. So war er der einzige, der nicht über Fachkräftemangel klagte.

Alexander Fuchs war mit seinem Sohn zu Besuch beim Tag der offenen Tür. Die beiden hatten sichtlich Spaß. | Bild: Susanne Schön

Ganz anders war ein Besuch bei Hubert Josef. Dieser ist Elektrik- und Sprengmeister. Er hatte für seine Besucher interessante Versuche mit Strom vorbereitet, und so fühlte man sich manchmal wie im Labor eines Alchemisten oder Physikers.

Manch einer grübelte über sein schweres Rätsel und andere lächelten voller Erinnerung beim Betrachten historischer Technik. In seinem Keller wurde aus seiner Tätigkeit als Sprengmeister gar eine Kunstausstellung. Gerne erklärte er die Faszination für seine Berufe und deren Gefahren.

Nach der Eröffnungsfeier ging es bis 18 Uhr durch die Betriebe. Hier war die Gruppe der Interessierten noch sehr groß. Es ergaben sich viele Gespräche mit interessanten Einblicken. | Bild: Susanne Schön

Apropos Kunst, auch sie fand sich an allen Ecken und Enden: manchmal eher zufällig als Nebenprodukt der Unternehmenstätigkeit, manches Unternehmen stellte Kunst aus, und zudem haben Steißlinger Künstler ihr Können bewiesen. So stellten der Kunst- und Kulturverein sowie Rainer Menkhaus aus.

Die Organisatoren 1978 haben 40 Betriebe den Steißlinger Gewerbeverein gegründet. Heute zählt der Verein 74 aktive und elf passive Mitglieder. Ziel der Gründung war die Bündelung der Interessen der Gewerbetreibenden. Zu diesem Zweck fand die erste Gewerbeausstellung bereits im September 1978 statt. Aber auch den Kontakt zwischen den Mitgliedern zu erhalten und zu fördern, bleibt eine wichtige Aufgabe.

Auch andere Vereine nahmen aktiv am Tag der offenen Tür teil und setzten so ebenfalls ein Zeichen für die Vielfalt und den Zusammenhalt in Steißlingen. Parkplätze und Shuttlebus wurden gut angenommen, um das weitläufige Areal der Industriegebiete Hard und Vor Eichen sowie das Kieswerk und die Unternehmen im Mühlenweg zu besuchen.

Hubert Josef vermittelte die Faszination für seine Berufe par exellence. Als Elektrik- und Sprengmeister hatte er viel zu berichten und die Besucher konnten vieles Ungewöhnliche bestaunen. | Bild: Susanne Schön

Leider hatten die Gastredner so viele Termine, dass sie nicht am Rundgang teilnehmen konnten oder ihn frühzeitig abbrechen mussten, sie hätten interessante Einblicke gewinnen können. „Ihre Anwesenheit zeigt die Verbundenheit mit unseren Unternehmen“, begrüßte der Vorsitzende des Gewerbevereins, Hugo Maier, die Gäste zur Eröffnungsfeier.

Fachkräfte nicht durch Bürokratie ausbremsen

Bürgermeister Benjamin Mors verdeutlichte die Entwicklung des Industrie- und Gewerbestandorts Steißlingen. Er hoffte: „Fachkräfte, an denen es sowieso schon mangelt, sollen richtig eingesetzt werden und nicht für Bürokratie gebraucht werden.“ Hansjörg Blender kennt sich als Kreishandwerksmeister bestens mit den Themen der angespannten Materialsituation und dem Auszubildendenmangel aus.

Unternehmer wie Thomas Maier und Hugo Maier, der Vorsitzende des Gewerbevereins (rechts), hatten am Tag der offenen Tür gut lachen, denn die Besucher nahmen die Angebote gerne an. | Bild: Susanne Schön

Er sprach von Preisexplosionen und der mangelnden Qualifizierung des Nachwuchses durch die Schulen. Zudem bräuchten viele der Immigranten Deutschkurse, um besseren Zugang zur Berufswelt zu bekommen. Auch mit Blick auf die Tarifverhandlungen sagte er: „Ich mache mir Gedanken um das soziale Miteinander.“

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) fasste die Energiekrise so zusammen: „Es ist nichts mehr wie es war.“ Er rief zu Solidarität und Standortbestimmung auf. „Wo wollen wir langfristig hin? Was ist in diesem Winter? Was ist notwendig? Wo sind Grenzen? Was ist unverzichtbar?“, fragte Jung die Besucher. Den Mittelstand sieht er als Garant für Wohlstand.

Auch Pfarrerin Martina Stockburger nutzte die Gelegenheit, mit den Unternehmern ins Gespräch zu kommen, wie hier mit Bodenseecoach Thomas Maier, der sich bei Carl Götz im Lager ein Plätzchen sicherte. | Bild: Susanne Schön

Der Landtagsabgeordneter Hans-Peter Storz (SPD) konnte hier mit seinem Thema „Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftslage auf die Privathaushalte“ nahtlos einhaken: „Es sind Dinge, die jeder braucht – wie Energie und Grundnahrungsmittel, die teurer werden.“ Seine Antwort hieß, soziale Gerechtigkeit müsse wieder mehr Niederschlag finden. Hier betonte er die Bedeutung von Bildung. Gleichzeitig ärgerte er sich, dass man immer nach der Politik rufe: „Politik hat nicht nur hoffnungsvolle Botschaften.“