von SK

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, den Treppenaufgang am Hintereingang eines Anwesens in der Goethestraße mit grauer Farbe angesprüht. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, dürfte sich der Schaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Telefon (07738) 97014, entgegen.