Besuch von ihren Schauspielkollegen vom Steißlinger Musikverein hatten die Wiechser Laienschauspieler bei der Aufführung von „Italienische Zuständ“ beim Wiechser Brunnenfest. Sie konnten entspannt ein Stück verfolgen, das sie bereits im Juli selbst aufgeführt hatten: „Die etwas wilde Hochzeitsnacht“ spielte dort im Landgasthaus Krone, in Wiechs war es das Landgasthaus „Zum Seeblick“.

Die Steißlinger waren voll des Lobes: „Das haben sie gut gemacht“, befand Souffleuse Brigitte Schaumburger. „Es hat Spaß gemacht, nach so langer Zeit wieder selbst Theater zu spielen und nun auch selbst im Publikum zu sitzen“, so Gabriele Wingbermühle von den Steißlinger Laienschauspielern. Das spürte man auch bei den Wiechser Schauspielern. Die große Spielfreude sprang sofort auf das Publikum über.

Kristina Ehrenbach, Nikolas Schöpf, Bianca Forster, Arnold Forster, Elisabeth Zelg, Anna Maier und Franziska Zimmermann (hinten von links) sowie Anja Goldmann, Monika Kuhn und Souffleuse Katrin Schley (vorne von links) verzauberten das Publikum beim diesjährigen Brunnenfest. | Bild: Susanne Schön

Der Regen verunsicherte

Gefeiert wird immer im August ein Fest zu Ehren des Narrenbrunnens im Steißlinger Ortsteil. Die Wiechser Schlosshexen hatten im Vorfeld bange Blicke gen Himmel gerichtet, denn nach Jahren von Corona-Einschränkungen und Wochen der Hitze, regnete es bis kurz vor Festbeginn. Das Brunnenfest findet im Freien statt, denn der Dorffestplatz ist eine gesperrte Straße und die Bühne ein mobiler Wagen.

Johanna Stengele, Präsidentin der Wiechser Schlosshexen, war zwar schon vor dem Beginn des Brunnenfests optimistisch, gab aber zu: „Es war in diesem Jahr extrem schwer zu planen.“ So war zwar der Schweinebraten ausverkauft aber trotzdem musste keiner hungern und nach dem Schauspiel wurde auch die Bar eröffnet.

Die Schauspieler Monika Kuhn, Bianca Forster, Kristina Ehrenbach, Nikolas Schöpf, Anja Goldmann, Franziska Zimmermann und Elisabeth Zelg (von links) sorgten mit den verdeckten Arnold Forster und Anna Maier für italienische Zustände in Wiechs. | Bild: Susanne Schön

Yannik Leibach konnte in diesem Jahr nicht mit auf der Bühne stehen: „Das war schon hart.“ Dafür hat er den Schauspielern eine Bowle gemacht und will im kommende Jahr wieder mitmachen. Arnold Forster wird wohl auch wieder mit spielen, denn er fühlte sich dank der Maske von Karin Hirling gleich 20 Jahre jünger. Regisseurin Sandra Stüver darf stolz auf ihre Truppe sein. Sie war an der Aufführung im wohlverdienten Urlaub, doch die Laienschauspieler waren gut vorbereitet.