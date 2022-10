Ein 43-jähriger Fahrer eines Fiat Panda befuhr am Samstagnachmittag, 22. Oktober, gegen 14.30 Uhr die A98 von Stockach kommend in Richtung Kreuz Hegau. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemeldung mitteilt, übersah er bei einem Überholversuch einen von hinten mit hoher Geschwindigkeit heranfahrenden Audi RS6, der sich bereits auf der linken Spur befand.

Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des 29-jährigen Audi-Fahrers prallte dieser laut der Polizei in das Heck des Fiats, der mit der Mittelplanke kollidierte, sich dann überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Der Audi stieß nach dem Unfall noch mit der Außenschutzplanke zusammen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der Fiat-Fahrer und eine Mitfahrerin im Audi wurden nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstanden Schäden in Höhe von 45.000 Euro. Die A98 musste eine Stunde lang gesperrt werden.