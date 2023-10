Nicht auf festem Sandboden, sondern auf dem voll besetzten Bodensee-Kursschiff MS Radolfzell feierte der TC Steißlingen sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Anlass begrüßte Vorsitzender Markus Reck die Ehrenmitglieder Wolfgang Ehinger und Jens Liehner, Ehrengäste sowie mehr als 120 Mitglieder. Als Gemeindevertreter war Vereinsmitglied Arnold Zimmermann anwesend, vom Bezirk Schwarzwald-Bodensee wurde Bezirksvorsitzender Jürgen Hähnel willkommen geheißen. Wie der TC mitteilt, gab es bei schönstem Wetter bereits beim Sektempfang viele gute Begegnungen und Gespräche. In seiner Begrüßungsrede gab Reck einen tiefen Einblick in 50 Jahre interessante und bewegende Vereinsgeschichte. Als ganz besondere Ereignisse sind die Erweiterung der Tennisanlage im Mindlestal auf sechs Tennisplätze 1989, der Bau des Clubheimes im Jahre 1996 und das langjährige Jugendturnier Ende Juli/Anfang August seit 1989 zu erwähnen. Markus Reck konnte auch zufrieden auf das große Engagement im Verein verweisen, mit steigenden Mitgliedszahlen und einer schuldenfreien Bilanz, und allen Mitgliedern dafür danken.

Jürgen Hähnel überbrachte die besten Glückwünsche des Badischen Tennisverbands und freute sich auch persönlich sehr, mit allen Gästen diesen besonderen Tag verbringen zu können. Er hob nochmals die Wichtigkeit des Vereinssports für die Gemeinde und vor allem für die jungen Menschen hervor. Gleichzeitig nutzte er den Anlass, zahlreiche Mitglieder für ihren jahrelangen Einsatz zu ehren. Die Verdienstnadel des Bezirks Schwarzwald-Bodensee bekamen Manfred Knobelspies, Albrecht Wenger, Anke Knobelspies und Jörg Hein. Die Bronzene Ehrennadel des Badischen Tennisverbands wurde Ralf Bichsel, Jens Liehner und Thomas Stauch verliehen.

Für die Gemeinde Steißlingen überbrachte Arnold Zimmermann anschließend die Glückwünsche des Bürgermeisters und wünschte weiterhin viel Erfolg. Im Anschluss an den offiziellen Teil eröffnete Markus Reck ein Gala-Buffet, das keine Wünsche offen ließ. Während der Abendfahrt auf dem Untersee bis Konstanz konnten alle den tollen Sonnenuntergang genießen und das Tanzbein schwingen. Für gute Laune sorgte die Band Pump mit ihrem vielseitigen Repertoire. Am späteren Abend endete ein Event, das sicher Legendenstatus in der Vereinschronik einnehmen und beim nächsten Vereinsjubiläum Erwähnung finden wird.