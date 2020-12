von Nicola M. Westphal

Der SÜDKURIER-Adventskalender Mit unserem Singener Adventskalender möchten wir Sie auf die Weihnachtszeit einstimmen. Jeden Tag im Advent erzählen wir im SÜDKURIER eine kleine Geschichte, bei der wir Menschen aus Singen und dem Hegau zu Wort kommen lassen. Sie erzählen von Ritualen, Erinnerungen an frühere Weihnachtsfeste, Geschenken und Plänen für dieses Jahr. Außerdem von Hindernissen durch die Corona-Pandemie – zum Beispiel, wenn sich Freunde und Familie nicht wie gewohnt in großer Runde treffen können. Alle Folgen des Kalenders sind unter dem Suchwort SÜDKURIER-Adventskalender zu finden.

Bis heute sind für die Steißlingerin Sigrid Bechler Geschenke, die von Herzen kommen wichtiger, als die von großem finanziellem Wert. „Ich erinnere mich genau, wie aufgeregt ich war, an die Spannung, an die fast schon magische Atmosphäre, wenn wir das Zimmer endlich betreten durften. An den Tannenduft und die spärliche Beleuchtung, die einzig von den brennenden Wachskerzen am Baum herrührte“, erzählt Sigrid Bechler. Es scheint, als seien die Bilder noch sehr präsent, wenn die 73-Jährige berichtet, wie sie das Weihnachtsfest in ihrer Kindheit erlebte.

Sigrid Bechler erinnert sich gerne an die Weihnachtsfeste ihrer Kindheit. | Bild: privat

Sigrid Bechler ist in Schwerin geboren, im Jahr 1951, im Alter von vier Jahren, mit ihrer Familie aus der DDR übergesiedelt und kam schließlich in die Bodenseeregion. Die Familie hatte nicht viel, weder Geld noch Mobiliar, dennoch bemerkte sie zum Weihnachtsfest nichts davon.

Geschenke gab es unverpackt

„Den Baum schmückte immer mein Vater, liebevoll, schön und vor allem bunt“, sagt sie und lächelt. Als Untergestell für den Baum diente eine Kiste, so groß wie eine Waschmaschine. Die Geschenke für Sigrid und ihre zwei Geschwister lagen neben dem Baum, unverpackt.

Erst Jahre später erlaubte sich die Familie den Luxus des Weihnachtspapiers. Die Seidenbögen wurden nach dem Geschenke auspacken sorgsam glattgestrichen, aufgebügelt und im folgenden Jahr wieder neu verwendet. Für jedes Kind gab es einen Pappteller mit wunderbar bunten Weihnachtsmotiven, auf dem Mandarinen, eine Orange und einige wenige Süßigkeiten lagen.

Das Wohnzimmer wurde erst am Abend, wenn es dunkel war, für die Familie geöffnet. „Alles war so geheimnisvoll und ich war stets sehr, sehr aufgeregt. Dieses Gefühl hat man nur als Kind“, sagt sie.

Damals hätte es noch keine Geschenkeflut gegeben, berichtet sie, sondern die kurz vor Weihnachten „verschwundene“ Puppe lag unter dem Baum, hatte dann einen neuen Arm bekommen oder eine Perücke oder ein neues Kleid, das die Mutter per Hand genäht hatte. Die Eltern schenkten sich gegenseitig nichts, aus notwendiger Sparsamkeit und weil es ihnen genügte, sich mit ihren Kindern gemeinsam über deren Geschenke zu freuen.

Weihnachtliche Atmosphäre und Harmonie

Die weihnachtliche Atmosphäre, das Zusammensein mit der Familie und die Harmonie waren es wohl, die ein kleines Geschenk zu einem großen und unvergesslichen Erlebnis machten.

Bis heute hat sich die in Steißlingen lebende Witwe ihre Einstellung zum Schenken und Beschenkt werden bewahrt. „Ich mag keinen Geschenkerausch, sondern lieber kleine, wertschätzende und persönliche Geschenke, die mit Liebe und Herz ausgesucht oder vielleicht sogar gebastelt wurden. Bei Geschenken zählt für mich nicht der materielle, sondern der ideelle Wert.“

Ein Bilder-Buch ihres Lebens als Geschenk

Und um Menschen zu beschenken, die ihr am Herzen liegen, hat sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In vielen, vielen Arbeitsstunden hat sie ein Buch geschrieben, mit alten Fotos bebildert und es drucken lassen. Sie wollte damit einen Teil ihres Lebens und ihrer persönlichen Geschichte teilen.

„Das war ein Stück Vergangenheitsbewältigung, eine äußerst intensive Erfahrung und fast schon wie eine Therapie“, berichtet Sigrid Bechler augenzwinkernd. „Jedoch nicht nur das, sondern ein privates und persönliches Geschenk, das sehr gut ankam.“

Etwas aus ihrer Kindheit hat sie übrigens aufbewahrt: Einen silbernen Tannenzapfen und einen silbernen Weihnachtsmann. Diese Stücke aus dem Dekorationsfundus ihrer Eltern schmücken als Erinnerung und Symbol für ein ebenso besinnliches wie minimalistisches Weihnachtsfest jedes Jahr ihren Tannenbaum.